Dijital mecrada haber alışkanlıkları araştırılıyor

İstanbul İletişim Enstitüsü, KONDA işbirliği ile çevrimiçi haberlere erişim tüketimini incelemek için çalışma başlattı. Prof. Halil Nalçaoğlu başkanlığında yürütülen çalışmada yeni nesil haber izleyicilerin tercihleri de ele alınacak.

Çevrimiçi gerçekleştirilecek çalışmada, dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla değişen haber tüketim alışkanlıklarını ve yeni nesil haber izleyicilerinin mecra tercihlerini, beklentilerini, hassasiyetlerini anlamayı amaçlanıyor.

Prof. Dr. Nalçaoğlu çalışmayı, "Araştırma anketimizin mümkün olduğu kadar geniş bir kesime ulaşmasını, böylece farklı politik görüşlerden haber izleyicilerinin haber tüketim alışkanlıklarını, tutumlarını ve beklentilerini ölçebilmeyi hedefliyoruz." sözleri ile özetledi.

Prof. Nalçaoğlu, araştırmanın 'amaçlı örnekleme' tekniği ile yapıldığını, bu yöntemle özellikle çevrimiçi ortamda farklı türlerde haber kaynaklarını izleyen çok sayıda kişiye ulaşacaklarını belirterek, "Araştırma anketimizin mümkün geniş bir kesime ulaşmasını, böylece farklı politik görüşlerden haber izleyicilerinin haber tüketim alışkanlıklarını, tutumları ve beklentilerini ölçebilmeyi hedefliyoruz" dedi.

İstanbul İletişim Enstitüsü, dijital teknolojilerin hızla gelişmesi ve internetin yaygınlaşmasıyla haber tüketim alışkanlıklarının ve medya kullanımının köklü bir şekilde değiştiğini, çevrimiçi haber kaynaklarının öne çıktığını, aynı zamanda dijital teknolojilerin ve çevrimiçi haber platformlarının avantajlarını en iyi şekilde kullanan ve geleneksel medyadan farklı kaynaklardan haber tüketmeyi tercih eden bireylerden oluşan yeni bir izleyici/okur kitlesinin de ortaya çıktığını belirtiyor.

Medya sektöründeki dönüşümü ve 'yeni haber tüketicisi'nin tutum, tercih ve beklentilerini anlamak konusunda önemli verilerin elde edilmesinin hedeflendiği araştırmaya katılmak isteyenler için aşağıdaki linkte yer alan 33 soruluk anketi doldurabilirler

Anket linki: https://konda.com.tr/habertuketimi

(Mİ)