'Dijital İçerik Üreticileri için Çocuk Hakları Çalıştayı' katılımcılarını bekliyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) teknik desteği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun iş birliğiyle yürütülen ACAR Projesi kapsamında, “Dijital İçerik Üreticileri için Çocuk Hakları Çalıştayı” düzenlenecek.

SHARENTING VE DİJİTAL MAHREMİYET "Çocuklar bilinçlendikçe ebeveynlere karşı yasal yollara başvurabilecek"

Yeni medya araçlarında çocuk haklarını korumak

19 Aralık 2025 tarihlinde İstanbul’da gerçekleştirilecek etkinlikte içerik üreticilerinin işbirliği kapsamında olan veya olmayan üretimlerinde çocuk haklarını nasıl koruyacağı, reklam gönderilerinde çocukların haklarını ihlal etmemek için hangi alternatif yöntemlerin geliştirilebileceği ele alınacak.

Dijital ortamda çocuklara özgü üretilen, hedef kitlesi çocuklar olan içeriklerin hangi yasal yükümlülükleri kapsadığı da bilgilendirme konularından biri olacak. Çalıştayda olumlu ve olumsuz örneklerin yanı sıra bu alanda içerik üreten kişilerle birlikte ihtilaflı konular da yeni yöntemler geliştirmek üzere tartışılacak.

Çocuğun dijital istismarı: Kidfluencer

