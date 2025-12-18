ENGLISH KURDÎ
18 Aralık 2025 14:10
 18 Aralık 2025 14:37
'Dijital İçerik Üreticileri için Çocuk Hakları Çalıştayı' katılımcılarını bekliyor

UNICEF ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan “Dijital İçerik Üreticileri için Çocuk Hakları Çalıştayı” işbirliği ve reklam kapsamındaki sosyal medya gönderilerinde çocuk haklarının nasıl korunacağını gündeme taşıyacak.

BİA Haber Merkezi

İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) teknik desteği ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun iş birliğiyle yürütülen ACAR Projesi kapsamında, “Dijital İçerik Üreticileri için Çocuk Hakları Çalıştayı” düzenlenecek.

"Çocuklar bilinçlendikçe ebeveynlere karşı yasal yollara başvurabilecek"
SHARENTING VE DİJİTAL MAHREMİYET
11 Kasım 2025

Yeni medya araçlarında çocuk haklarını korumak

19 Aralık 2025 tarihlinde İstanbul’da gerçekleştirilecek etkinlikte içerik üreticilerinin işbirliği kapsamında olan veya olmayan üretimlerinde çocuk haklarını nasıl koruyacağı, reklam gönderilerinde çocukların haklarını ihlal etmemek için hangi alternatif yöntemlerin geliştirilebileceği ele alınacak.

Dijital ortamda çocuklara özgü üretilen, hedef kitlesi çocuklar olan içeriklerin hangi yasal yükümlülükleri kapsadığı da bilgilendirme konularından biri olacak. Çalıştayda olumlu ve olumsuz örneklerin yanı sıra bu alanda içerik üreten kişilerle birlikte ihtilaflı konular da yeni yöntemler geliştirmek üzere tartışılacak.

Çocuğun dijital istismarı: Kidfluencer
28 Kasım 2025

Katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.

(NÖ)

İnfluencer Dijital içerik yeni medya sosyal medya unıcef izmir ekonomi üniversitesi çocuk hakları
