Dijital Hizmet Vergisinde indirim

Dijital Hizmet Vergisi oranının 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5 ve 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yüzde 7,5 olarak uygulanan dijital hizmet vergisi oranı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5'e, 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5'e düşürülecek.

Söz konusu karar yılbaşından itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Dijital Hizmet Vergisi Google, Meta, X, TikTok, Amazon, YouTube ve Netflix gibi küresel şirketleri yakından ilgilendiriyor.

Dijital hizmet vergisi nedir? Dijital Hizmet Vergisi (DHV), dijital ortamda sunulan bazı hizmetlerden elde edilen gelirler üzerinden alınan bir dolaylı vergi türü. 7 Aralık 2019’da Resmi Gazete'de yayımlanan "Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile yürürlüğe girdi. Kanun ile dijital hizmet sağlayıcıları tarafından dijital ortamda sunulan belli hizmetlerden elde edilen hasılatı vergilemek amacıyla "Dijital Hizmet Vergisi" adıyla yeni bir vergi ihdas edildi. İlgili verginin uygulama tebliği de Mart 2020’de yayınlandı. Türkiye'de gerçekleştirilen, aşağıdaki dijital hizmetlerden elde edilecek gelirlere uygulanıyor: Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri

Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,

Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime girebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri,

Ayrıca yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat da dijital hizmet vergisine tabidir. Türkiye'de elde edilen hasılat tutarı 20 milyon TL'den az olanlar veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon eurodan (veya muadili yabancı para karşılığı TL'den az olanlar) dijital hizmet vergisinden muaf.

