Dijital gazeteciliğin öncülerinden ABD merkezli haber ve yorum sitesi Salon, 31 yılın ardından yayın hayatına son verdiğini açıkladı.

Kasım 1995'te kurulan Salon, 5 Kasım'da internet sitesinde yayımladığı "Salon'dan veda" başlıklı açıklamayla yayınlarını durdurduğunu duyurdu.

İnternetin henüz yaygınlaşmadığı bir dönemde yayın hayatına başlayan Salon, siyaset, kültür, sanat ve eleştiri yazılarıyla dijital haberciliğin gelişiminde önemli rol oynayan yayınlar arasında yer alıyordu.

Yönetim kapanış açıklamasında, bağımsız dijital yayıncılığın değişen ekonomik koşulları nedeniyle mevcut yayıncılık modelini artık sürdüremediklerini belirtti.

"Bağımsız dijital gazeteciliğin ekonomik gerçekleri yıllar içinde derinden değişti" dedi ve şunları kaydetti:

“Bugün, 31 yıl sonra, Salon dergisinin yayın hayatına son vereceğini üzülerek duyuruyoruz.

Bu kadar çok insan için böylesine büyük anlam taşıyan bir şeyin sona erişini anlatacak doğru kelimeleri bulmak zor. Salon hiçbir zaman yalnızca bir internet sitesi olmadı. İnternetin henüz büyük ölçüde keşfedilmemiş bir alan olduğu dönemde doğan, gazeteciliğin ne olabileceğine dair bir fikirdi.

Salon, Kasım 1995'te yayın hayatına başladığında internet bugünkünden çok farklı bir yerdi.

…

Salon, otuz yılı aşkın süre boyunca siyaset, kültür, eleştiri ve düşünceyi kendine özgü bir anlayışla bir araya getirdi. Gazeteciliğimiz iktidarı ve siyaseti mercek altına aldı, yerleşik kabulleri sorguladı, gündeme gelmeyi hak eden hikâyeleri ortaya çıkardı ve çoğu zaman göz ardı edilen bakış açılarına alan açtı. Yazarlarımız ve editörlerimiz, hayatlarımızı değiştiren güçler üzerine yürütülen tartışmalara yön verilmesine katkıda bulundu. Yaptığımız iş hiçbir zaman yalnızca haberleri takip etmekten ibaret olmadı. Asıl amacımız, olup bitenleri anlamlandırmaktı.

Salon'un tarihi, aynı zamanda onu var eden insanların da tarihidir. Bu yayını, geçirdiği bütün değişim ve dönüşümler boyunca ayakta tutan gazetecilere, editörlere, fotoğrafçılara, yapımcılara, tasarımcılara, işletme ekiplerine ve sayısız çalışma arkadaşımıza derin bir minnet duyuyoruz. Salon'u hayal eden kurucularımıza, onu inşa eden çalışanlarımıza, sesleriyle yayınımıza katkıda bulunan yazarlarımıza ve Salon'dan ayrıldıktan sonra da onun ruhunu dünyaya taşıyan eski çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Salon'un mirası hepinizindir.

Okurlarımıza da teşekkür etmek istiyoruz. Salon'a gazetecilik için, tartışmalar için, denemeler ve eleştiri yazıları için, beklenmedik keşifler için ve internette fikirlerin önemsendiği bir yer olduğu duygusu için geldiniz. Okudunuz, paylaştınız, sorguladınız, abone oldunuz, bize yazdınız ve tekrar tekrar geri geldiniz. Katılımınız Salon'u hem bir yayın hem de bir topluluk haline getirdi ve yaptığımız işe anlam kazandırdı. Bizimle geçirdiğiniz zaman için hepinize minnettarız.

Bağımsız dijital gazeteciliğin ekonomik koşulları yıllar içinde köklü biçimde değişti. Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından, yayıncılık modelimizin artık sürdürülebilir olmadığı sonucuna vardık ve bu zor kararı aldık. Bu haberin birçoğunuz için büyük bir hayal kırıklığı yaratacağını biliyoruz. Biz de aynı üzüntüyü paylaşıyoruz.

Otuz bir yıl olağanüstü bir süre. Ancak asıl önemli olan, bu yıllar boyunca ortaya koyduğumuz gazetecilik, fikirler, sesler, tartışmalar ve bunların etrafında büyüyen topluluk. Salon, dijital gazeteciliğin ne olabileceğini ve gelecekte neye dönüşebileceğini göstermeye katkıda bulundu. Bu mirasın bugünden çok sonra da önemini korumasını umuyoruz.

Hikayemizin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bizim için olağanüstü bir ayrıcalıktı.”

2023’te satılmıştı

San Francisco'da gazeteci David Talbot ve çalışma arkadaşları tarafından kurulan Salon, internet üzerinden yayın yapan ilk kapsamlı haber ve yorum platformlarından biriydi.

1990'lı yıllarda geleneksel gazetelerden farklı bir yayıncılık modeli geliştiren Salon, özellikle siyaset, kültür ve toplumsal meselelerdeki eleştirel yazılarıyla tanındı. Yıllar içinde internet gazeteciliğinin yaygınlaşmasıyla artan rekabetin ve değişen yayıncılık koşullarının etkisi altında kaldı.

Kasım 2023'te medya şirketi Find.co tarafından satın alınan Salon'un kapanması, çalışanları da etkiledi.

Associated Press'in (AP) aktardığına göre, kapanma kararından 19 tam zamanlı çalışan ve bazı sözleşmeli çalışanlar etkilendi.

Salon'un internet sitesindeki haber arşivi ise kapanışın ardından erişime açık kaldı.

Salon’un Facebook’ta 925 bin, X’te 830 bin, Instagram’da 59 bin ve YouTube’ta 75 bin takipçisi/abonesi vardı.

Salon hakkında Salon, 20 Kasım 1995'te San Francisco'da gazeteci David Talbot öncülüğünde kuruldu. Daha önce San Francisco Examiner gazetesinde çalışan Talbot'un oluşturduğu ilk yayın ekibinde Gary Kamiya, Laura Miller, Joyce Millman, Scott Rosenberg, Andrew Ross ve sanat yönetmeni Mignon Khargie yer aldı. Başlangıçta Salon Magazine adıyla kültür, sanat ve edebiyat ağırlıklı bir çevrimiçi dergi olarak yayın apıyordu. 1997'de günlük yayıncılığa geçti. Aynı yıl Prenses Diana'nın ölümüne ilişkin haberleriyle güncel habercilik alanında öne çıktı. Bill Clinton'a yönelik azil süreci ve 2000 ABD başkanlık seçimlerine ilişkin haberleriyle siyaset yayıncılığındaki yerini güçlendirdi. Liberal ve ilerici bir yayın çizgisine sahip Salon, siyasi haberlerin yanı sıra araştırmacı gazetecilik, edebiyat eleştirisi, sinema, teknoloji, toplumsal cinsiyet ve popüler kültür üzerine yazılar yayımladı. Glenn Greenwald, Joan Walsh, Michelle Goldberg, Jake Tapper, Dave Eggers ve Rebecca Traister gibi gazeteci ve yazarlar farklı dönemlerde Salon'un yayınlarına katkıda bulundu. 1996'da Time dergisi tarafından yılın internet sitesi seçildi ve sonraki yıllarda çok sayıda Webby ödülü kazandı. Yayının Kasım 2000'de açıkladığı verilere göre aylık tekil ziyaretçi sayısı 2,6 milyona, aylık sayfa görüntüleme sayısı ise 45 milyona ulaşmıştı. İnternetin yalnızca haber sunulan değil, okurların da içerik üretebildiği ve tartışmalara katılabildiği bir mecra olması için çeşitli projeler geliştirdi. 1999'da çevrimiçi topluluk The WELL'i satın aldı. 2008'de ise kullanıcıların kendi bloglarını açarak yazılarını paylaşabildiği Open Salon platformunu hayata geçirdi. Bu platform 2015'e kadar faaliyet gösterdi. Salon, dijital yayıncılıkta farklı gelir modellerini de deneyen ilk kuruluşlardan biriydi. 1999'da Nasdaq borsasında halka açılan şirket, 2000'li yılların başındaki internet şirketleri krizinin ardından ciddi mali sorunlarla karşılaştı. Nisan 2001'de Salon Premium adıyla ücretli abonelik sistemini başlattı. Reklam ve abonelik gelirlerine dayalı çeşitli modeller deneyen yayın, sonraki yıllarda da finansman sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.

(HA)