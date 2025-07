‘Diddy’ kimdir?

Asıl ismi Sean John Combs olan; fakat dünya çapında “Diddy” adıyla bilinen ABD’li rapçi ve müzik yapımcısı.

Üç Grammy Ödülü sahibi müzisyen, Notorious B.I.G., Mary J. Blige ve Usher gibi isimleri sektöre kazandırmasıyla da tanınıyor ve bu yüzden “yetenek avcısı” olarak biliniyor.

1969’da Harlem’de doğan ve Mount Vernon’da büyüyen rapçi, 1993’te Bad Boy Records'u kurmadan önce Uptown Records’ta çalışıyordu.

Müzik kariyerine, menajerliğini üstlendiği ve şirketinin ilk müzisyenlerinden olan Notorious B.I.G.’nin başarısından sonra başladı. 1997’de çıkan ilk stüdyo albümü No Way Out, eleştirmenlerden övgü aldı ve Billboard 200 listesinde zirveye yerleşti. Albümdeki “Can’t Nobody Hold Me Down” ve “I’ll Be Missing You” single’ları, Billboard Hot 100’e zirveden giriş yapan ilk hip hop parçaları olma özelliğine sahip.

Kariyeri

Müzik kariyerinin dışında MTV yapımı Making the Band gibi projelerde yapımcı olarak çalıştı, 1998’de kurduğu giyim markası Sean John ile daha önce de aday gösterildiği Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi'nden 2004 yılında Yılın Erkek Giyim Tasarımcısı ödülünü kazandı. Aynı zamanda 2007'den 2023'e kadar votka markası Cîroc'un marka elçiliğini yaptı, 2013'te ise televizyon ağı Revolt'un kurucu ortağı olarak. dünyanın en zengin müzisyenlerinden biri haline geldi.

Sahip olduğu müzik şirketinin eski ortağı ve partneri Cassie Ventura’nın 2023 yılının sonlarına doğru hakkında nitelikli cinsel saldırı davası açmasını takip eden 9 ay içerisinde, 11 kişi daha 1991 ve 2009 yılları arasında rapçi tarafından cinsel istismara uğradığını beyan etti ve dava açtı.

Soruşturmanın bir parçası olarak Mart 2024'te müzisyene ait birkaç mülke ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından baskın yapıldı. Ardından, Mayıs 2024’te de bir otelde Ventura'ya fiziksel olarak saldırdığı görüntüler, basına yansıdı.

Suçlamalar

Rapçi, 16 Eylül 2024’te “seks ticareti, zorla çalıştırma, insan kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme” gibi suçlamalarla gözaltına alındı.

Hakkında açılan ve yedi hafta süren dava boyunca, Combs’un iki eski partneri, müzik yapımcısının kendilerini fiziksel ve cinsel şiddete maruz bıraktığını anlattı. Savcılara göre Combs, 20 yıl boyunca kurduğu istismar imparatorluğunu, sevgililerini, günlerce süren uyuşturucu etkisindeki “Freak Off”lara (hayatta kalanların ifadelerine göre, rızaları olmadan katıldıkları ‘seks partileri’) zorlamak için kullandı.

Diddy eğer bu suçlamadan suçlu bulunursa, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Seks ticareti suçundan hüküm giymesi hâlinde ise en az 15 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Seks amaçlı insan kaçakçılığına ise azami 10 yıl hapis cezası öngörülüyor.

Müzisyenin diskografisi No Way Out (1997)

Forever (1999)

The Saga Continues... (2001)

Press Play (2006)

Last Train to Paris (2010)

MMM (2015)

The Love Album: Off the Grid (2023)

Kaynaklar: New York Times, Los Angeles Times, The Guardian. (ESU/TY)