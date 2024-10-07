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Yayın Tarihi: 7 Ekim 2024 14:52
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2024 15:03
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Dicle Üniversitesi öğrencilerinden kadın cinayetlerine karşı oturma eylemi

Dicle Üniversitesi öğrencileri, "İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir geri adımdır. Kadın cinayetlerinin önlenebilmesi için devletin acilen etkili, kapsamlı ve uzun vadeli bir politika geliştirmesi gerekmektedir" dedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Dicle Üniversitesi öğrencilerinden kadın cinayetlerine karşı oturma eylemi

Dicle Üniversitesi öğrenci toplulukları kadın cinayetlerine karşı açıklama yaptı. Tıp Sanat Topluluğu TÖB (Tıp Öğrencileri Birliği), Tıp Sanat Topluluğu (DÜTS), Sinema Kulübü (DÜSİNEK), Kolektif Tiyatro Atölyesi (DÜKTA), Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu (EMSA) ve Psikoloji Öğrencileri Topluluğu üyeleri Dicle Üniversitesi Öğrenci İşlerinde bir araya gelerek oturma eylemi yaptı. Topluluk adına açıklama yapan Rozerin Fidan, kadın cinayetlerinin toplumun en derin biri olmaya devam ettiğini belirtti.

“Bu durum, sadece bireysel olaylar olarak değerlendirilemez” diyen Fidan şöyle devam etti:

“Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ataerkil yapıların ve yetersiz politikaların bir sonucudur devletin asli görevi vatandaşların güvenliğini sağlamak ve yaşam hakkını korumaktır. Ancak kadın cinayetlerinin önlenmesi için etkin bir politika izlenmiyor.”

Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir geri adımdır. Kadın cinayetlerinin önlenebilmesi için devletin acilen etkili, kapsamlı ve uzun vadeli bir politika geliştirmesi gerekmektedir. Kadın cinayetlerinin son bulması sadece bireysel cezalarla değil, bütüncül bir yaklaşımla mümkündür. Devlet, kadınların yaşam hakkını koruma konusundaki sorumluluğunu toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayalı, kararlı ve etkin politikalarla yerine getirmelidir.”

Açıklama sonrası öğrenciler oturma eylemine bir süre daha devam edip sloganlar ile alandan ayrıldı.

(ED)

Haber Yeri
İstanbul
Dicle Üniversitesi
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