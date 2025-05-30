Dicle Üniversitesi'nde “Apê Musa’nın öğrencileri geldi” pankartı engellendi

Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nün ilk mezunları için düzenlenen mezuniyet töreninde, “Şagirtên Apê Musa Hatin” (Apê Musa’nın öğrencileri geldi) yazılı pankartla salona girmek isteyen öğrenciler engellendi. 15 Temmuz Kongre Merkezi Celal Güzelses Salonu'nda yapılan törende, pankart güvenlik gerekçesiyle içeri alınmadı.

Öğrenciler ile güvenlik görevlileri ve sivil polisler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Öğrencilere, pankartın içeri alınamayacağı belirtildi. Engelleme gerekçesi olarak “güvenlik” ve “yeni yasak kararı” gösterildi.

"Bugün itibarıyla yasak" denildi

Evrensel’e konuşan öğrencilerden biri, diğer fakültelerin mezuniyet törenlerinde Kürtçe pankartların törene alınabildiğini hatırlatarak duruma tepki gösterdi:

“Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi öğrencileri daha önce rahatlıkla Kürtçe pankartlarla sahneye çıktı. Örneğin ‘Mikrofon hakikate, objektif direnişe / Bijî Çapemeniya Azad (Yaşasın Özgür Basın)’ pankartı açıldı.

Altında Türkçe olarak ‘#ÖzgürBasınSusturulamaz’ yazıyordu. Bizim pankartımız da tamamen Kürtçeydi ve Apê Musa’ya atıf yapıyordu. Görevli alamayacağını söyledi. Sivil polis ise bugünden itibaren pankart açmanın yasaklandığını söyledi. Öncekileri hatırlatınca ‘Evet, onlar oldu ama artık almıyoruz’ yanıtı verildi.”

Evrensel'e konuşan öğrenciler, Apê Musa’ya (Musa Anter) atıfta bulunan pankartın engellenmesini sansür olarak değerlendirirken, daha önce benzer pankartların törene kabul edilmesine rağmen kendilerine yasak getirilmesini çifte standart olarak nitelendirdi.

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(EMK)