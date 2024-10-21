Dicle Müftüoğlu’nun yargılandığı davanın karar duruşması öncesi destek çağrısı

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı ve Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Dicle Müftüoğlu’nun ‘örgüt üyeliğiyle’ suçlandığı davanın karar duruşması 24 Ekim’de Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi görülecek.

Duruşma öncesi DFG ile beraber Medya ve Hukuk Çalışlamaları Derneği (MLSA), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği, DİSK Basın İş, ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilciliği dayanışma çağrısı yaptı.

Meslek örgütleri 37,5 yıla kadar hapsi istenen Müftüoğlu hakkında hazırlanan 43 sayfalık iddianamenin 41 sayfasında gazeteci hakkında tek bir suçlama bulunmamasını hatırlattı. Müftüoğlu’nun çalışmalarının kriminalize edildiğini ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezalandırılmak istendiğini kaydetti:

Müftüoğlu'nun 14 Aralık 2023, 18 Ocak ve 29 Şubat 2024 tarihli duruşmalarında Müftüoğlu'nun gazetecilik faaliyetleri dışında dosya kapsamında herhangi bir eylem ve faaliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Görülen 4 duruşma boyunca da hukuksuzca dinlenen gizli ve açık tanık beyanları gerçekçe gösterilerek 10 ay hapsedilen Müftüoğlu hakkında 13 Haziran’da görülen duruşmada iddia makamı ceza talep etti.

Görülen duruşmalarda tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığı, Müftüoğlu’nun benzer iddialarla daha önce yargılandığı bu nedenle dosyanın mükerrer olduğu belirtilmişse de ‘örgüt üyesi olmak’ suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

Müftüoğlu ve avukatları 24 Ekim’de görülecek duruşmada iddialara karşı son savunmalarını yapacak. Türkiye'de Kürt gazetecilere yönelik baskılar tüm kamuoyunun gündemindedir. Müftüoğlu defalarca tutuklanan ve yargılanan bu baskı altındaki gazetecilerden sadece biri.

Müftüoğlu, mesleğini icra ederken gazetecilik ilkelerini ve etik kurallarını her zaman korumuş ve savunmuştur. Müftüoğlu'nun gazetecilik mesleği nedeniyle tutuklanması sadece kendisine değil, basın özgürlüğüne ve demokrasinin temel değerlerine de ciddi bir saldırıdır. Bu bağlamda Dicle Müftüoğlu'nun ve tüm gazetecilerin haklarını koruyacak adımları atmaya ve bu içi boş suçlamalarla cezalandırılmasına ve hapsedilmesine karşı dayanışmaya çağırıyoruz.

Gazeteciliğin demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğunun, gazetecileri korumanın ifade özgürlüğünü ve demokrasiyi korumak anlamına geldiğinin bilinmesini istiyoruz. Dicle Müftüoğlu'nun davası ve benzer gazetecilik davaları dikkate alınarak dayanışmayı büyütme çağrısı yapıyoruz.