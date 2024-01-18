Dicle Müftüoğlu’na ikinci duruşmada da tahliye yok

Yaklaşık 9 aydır tutuklu olan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı ve Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Dicle Müftüoğlu bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Müftüoğlu, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya getirilmedi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden tutuklu bulunduğu Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nden duruşmaya bağlandı. Avukatları Resul Temur ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü Veysel Ok duruşmada hazır bulundu.

Duruşma 2 saat 50 dakika gecikmeli başladı. Aynı zamanda duruşma salonunda çok sayıda çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

"Bu davada gazetecilik faaliyetim yargılanıyor"

Müftüoğlu, tanık dinledikten sonra konuşacağını söyledi ancak tanık hazır edilemeyince savunma yapmaya başladı. Müftüoğlu, 9 aydır tutuklu olduğunu belirterek “Bu davada gazetecilik faaliyetim yargılanıyor" dedi.

Basın özgürlüğünün engellendiğini belirten Müftüoğlu "Gerçekleri yazdığımız için yargılanıyoruz. Özellikle Kürt gazeteciler üzerinde büyük bir baskı var. Ben de bunlardan biriyim” diye konuştu. Ardından da şunları söyledi:

"Tanık ifadeleri asılsız. Tanığın yurt dışında olduğumu söylediği tarihte hastanede tedavi görüyordum. 2017'de Irak'a, oradaki referandum takip etmek ve haber yapmak için gittim. Bir gazeteci olay nerdeyse, haber nerdeyse oraya gitmekle mükelleftir.

"Tanık ifadesine gerek yok. İnternette arama yapıldığında Mezopotamya Ajansında çalıştığım, haber yaptığım görülecektir. DFG yasal bir dernek. Gazeteciler daha özgür şartlarda haber yapması için DFG’yi kurduk. Bu tüzükte de var.

"İddianamede meslektaşlarımla ve haber kaynakları görüşme kayıtları yer almış. Gazeteci meslektaşlarımla görüşmek kadar doğal bir şey yok. Yaptığım her hareket iddianame suç olarak gösterilmiş. Dokuz aydır tutukluyum ve gazetecilik faaliyetim yargılanıyor. Tahliyemi talep ediyorum."

Savcı mütalaa verdi, tutukluluğun devamını istedi

Müftüoğlu’nun ardından Ankara’da yargılanan 11 gazetecinin dosyasında da olan tanık Kerem Gökalp dinlendi. Gökalp SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı. İddianamedeki ifadelerini tekrar edip Müftüoğlu’nu suçladı.

Beyanların ardından duruşma savcısı mütalaa vererek Müftüoğlu’nun tutukluğunun devamını istedi.

Müftüoğlu mütalaaya karşı “Ben gazeteciyim herhangi örgütsel faaliyetim yok. 15 yıldır gerçekleri aktarmak için çalıştım. Gazetecilerin özgür bir ortamda çalışması için mücadele ettim. Bir gazetecinin haberlerinden dolayı yargılanması gazetecilere yönelik tehdittir. Gazetecilik suç değildir. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Tanık beyanı çöktü

Müftüoğlu’nun avukatlarından Resul Temur mütalaaya karşı yaptığı savunmada tanık Kerem Gökalp’ın beyanlarını sorguladı. “Gökalp'in ilk ifadesinde Müftüoğlu hakkında bir beyanı yok” diyen Temur “Kerem Gökalp neden Ankara'ya götürüldü? Neden Diyarbakır’da yaşayan Müftüoğlu’nun fotoğrafları ona gösterildi?” diye sordu.

7 Aralık’taki duruşmada Gökalp’in iddia ettiği gibi Müftüoğlu’nun yurt dışında olmadığını kanıtladıklarını söyleyen Temur “Son bir yılda 30 Kürt gazeteci aynı iddialarla tutuklandı. Tutuklu olarak sadece Dicle kaldı” diye konuştu.

"Savcı delillerle konuşur, kanaatle değil"

Temur'un ardından MLSA Eş Direktörü Veysel Ok söz aldı. Dosyanın başından bu yana çok sayıda hukuksuzluk yaşandığını belirten Ok, savcının iddianameyi hiçbir araştırma yapmadan hazırladığını ekledi.

İddianamede Müftüoğlu’nun savunması ile avukatlarının sunduğu delillerin olmadığını belirten Ok, “Savcı hiç emek sarf etmeden iddianameyi hazırlamış. 43 sayfalık iddianame intikam amacıyla hazırlanmış” dedi.

Ok “Savcı hukukçudur, delillerle konuşur, kanaatle değil. Savcı niyet okuyarak, Dicle'nin örgütsel faaliyette bulunduğuna dair bir kanaat bildirmiş. Bunun hukukla ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

Tahliye etmedi

Ara kararını açıklayan mahkeme Dicle Müftüoğlu’nun tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 29 Şubat'ta.

Duruşmayı DFG Eş Başkanı Serdar Altan, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) yöneticileri, TGS Genel Sekreteri Banu Tuna, TGS Adana Şube yöneticisi Sertaç Kayar, DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti yöneticisi, DEM Parti Milletvekili Sinan Çiftyürek ile gazeteci Abdurrahman Gök’ün yanı sıra çok sayıda kişi izledi.

DİCLE MÜFTÜOĞLU İDDİANAMESİ Gazeteciye, gazeteciyle konuşma suçlaması

(HA)