Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü kazananları açıklandı

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi ‘nin (SU Gender) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi desteğiyle, Sabancı Üniversitesi eski öğretim üyesi ve sosyolog Dicle Koğacıoğlu anısına bu yıl 14.’sünü düzenlediği makale ödülü kazananları 9-10 Aralık tarihlerinde Minerva Han’da gerçekleşen “Türkiye’de Cinsiyet Çalışmaları Uluslararası Konferansı”kapsamındaki ödül özel oturumunda duyuruldu.

2009 yılında yaşamını yitiren akademisyen ve aktivist Dicle Koğacıoğlu anısına düzenlenen ödül töreninde makale ödülünü Kadir Has Üniversitesi’nden Berkem Yanıkcan, teşvik desteğini ise Boğaziçi Üniversitesi’nden Esra Nur Akbulak ve Sabancı Üniversitesi’nden Seyyide Sena Türkdoğan aldı.

"Dicle'nin adını yaşatmak için bu ödülü veriyoruz"

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri’nin, Türkiye toplumu ve kültürü üzerine toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi ve genç araştırmacıları teşvik etmeyi amaçladığını kaydeden SU Gender Direktörü Zeynep Gülru Göker, 14 yılda 42 makalenin ödüllendirildiğini söyledi Göker, “Dicle Koğacıoğlu toplumsal cinsiyet ve hukuk sosyolojisine önemli katkılarda bulunmuş çok kıymetli bir akademisyendi. Bu ödül ile kendisinin adını, genç araştırmacıların çalışmalarını destekleyerek yaşatıyoruz” dedi.

KADINLARIN GÜNDEMİ / EVRİM KEPENEK Dicle Koğacıoğlu’nu unutmamak…

DİCLE KOĞACIOĞLU MAKALE ÖDÜLLERİ 2018 Dicle Koğacıoğlu Ödülleri Üç Makaleye Verildi

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri’nde yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yüksek lisans derecesini son iki yıl içinde almış araştırmacıların makaleleri değerlendirmeye alınıyor.

Dicle Koğacıoğlu hakkında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezuniyetinin ardından doktora çalışmalarına Stony Brook Üniversitesi’nde (SUNY Stony Brook) sosyoloji ve kadın çalışmaları alanlarında devam etti. 1997-98 yıllarında "Anayasa Hukuku ve Müslüman Orta Doğu'da Siyasal Kurumların Modernizasyonu" başlıklı uluslararası projede araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı yıl İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) "Türkiye'de Düşünce Özgürlüğü " projesinde danışman ve çevirmen olarak yer aldı. 1999'da Boğaziçi Üniversitesi'ne döndü ve Sosyoloji bölümünde öğretim görevlisi olarak bulundu. Marmara depremi sonrası İzmit Doğukışla Rehabilitasyon Merkezi'nde Kadının İnsan Hakları Projesi'nin travma yaşamış çocuklara yönelik çalışmasında proje koordinatörlüğü yaptı. Aynı dönemde, Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik kitabının editör yardımcılığını yürüttü. 2002-2004 yılları arasında Columbia Üniversitesi ve Brown Üniversitesi Pembroke Kadın Araştırmaları Merkezi’nde doktora sonrası araştırmalarına devam etti. 2005 yılında Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Kültürel Çalışmalar lisans ve yüksek lisans programlarının ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının geliştirilmesine önemli katkılarda bulundu. Aynı zamanda Tuzla tersanelerinde yaşanan ölümlere, taşeron sisteminin üniversite dahil hayatın her alanında yarattığı sorunlara ve her alanda yaşanan eşitsizliklere ve adaletsizliğe dikkat çeken çalışmalar yürüttü. Türkiye’de hukuk sosyolojisi alanının gelişmesine ve toplumsal cinsiyetin bu alandaki öneminin fark edilmesine önemli katkılarda bulunan Dicle Koğacıoğlu’nun doktora tezi "Türkiye'de Vatandaşlık Bağlamı: Uygulamalar ve Anlamlar" Ortadoğu Ödülleri’ne ve Lübnan Politika Çalışmaları Merkezi’nin Ortadoğu Araştırma Yarışması Ödülü'ne hak kazandı. Namus cinayetleri üzerine hukuk ve devletin belirleyici rollerinin altını çizen makaleleri hem uluslararası akademik çalışmalarda hem de Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor. Koğacıoğlu, 2009 yılında aramızdan ayrıldığında, adalete erişim süreçleri üzerine bir alan araştırması yürütüyor, aynı zamanda 12 Eylül darbesinin hukukçular tarafından nasıl algılandığını ve anlatıldığını inceliyordu. SU Gender hakkında Resmi olarak 2015’te merkez niteliği kazanan Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender), çalışmalarını 2006’dan beri sürdürüyor. Toplumsal cinsiyet üzerine çalışmalar yürüten Merkez, Mor Sertifika ve Cins Adımlar gibi ana faaliyetlerine ek olarak, Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü ve Konferansı, Şirin Tekeli Araştırma Ödülleri gibi programlarıyla da alandaki birikimin taşıyıcılığını üstleniyor. Merkez, bu faaliyetlerin yanı sıra; birçok alana dokunan uluslararası konferans, panel, söyleşi, yetişkin eğitimi gibi etkinliklerle de toplumda bu alanda ihtiyaç duyulan dönüşüme destek oluyor.

(EMK)