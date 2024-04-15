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Yayın Tarihi: 15 Nisan 2024 11:42
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2024 12:26
2 dk Okuma

DİB’den partilere “Kobanî davası” çağrısı: Hukuksuzluğa karşı tutum alın

DİB, “İŞİD vahşetine karşı olanları, demokrasiden, hukuktan, barıştan yana olan bütün kişileri, kurumları ve siyasi partileri bu açık hukuksuzluğa karşı açık tutum almaya çağırıyoruz” diye seslendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DİB’den partilere “Kobanî davası” çağrısı: Hukuksuzluğa karşı tutum alın
Çizim: Ercan Altuntaş

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında olduğu 18’i tutuklu 108 kişi hakkında açılan Kobanî Davası’nın 17 Nisan Çarşamba günü görülecek duruşma öncesinde açıklama yayınlanan Demokrasi İçin Birlik (DİB), “Kobanî davasında yargılanan barış ve demokrasi umududur” dedi.

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"Dava hukuksuzdur"

Açıklama özetle şöyle:

Türkiye halklarının, ezilenlerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin dayatılan yoksulluk ve zulüm düzenine verdikleri yanıt, ülkemizde yeni bir demokrasi ve barış umudu yarattı. 17 Nisan’da karar duruşması yapılacak olan hukuksuz Kobane davası, demokratik, adil ve barış içinde bir ülkede birlikte yaşama umudumuza iktidarın sokmak istediği bir kama olarak, tam da bu koşullarda gerçekleşecek.

Dava hukuksuzdur. Başta savunma hakkı ve adil yargılanma hakkı olmak üzere anayasa güvencesindeki bütün haklar ihlal edilmiştir, dosyalarda delil yoktur.

Hem hukukçular, hem hukuk kurumları, hem toplumun demokratik güçleri tarafından defalarca ifade edildiği gibi, davanın amacı insanlık düşmanı IŞİD’e karşı fedakarca yapılan direnişi cezalandırmak, dünyada görülmüş, görülmemiş tüm hukuksuzları icat ederek demokratik siyaset alanını yok etmek, ülkemizi “Kobane düştü düşecek” naraları hâlâ kulaklarımızda olan savaştan rant  sağlayan, zenginlik içinde yüzen Saray ve savaş tüccarı şürekasına teslim etmektir.

Kobane’ye yönelik IŞİD saldırısına insanlıktan yana herkes karşı çıktı

Kobane protestoları sırasında BM Genel Sekreterliği’nden “etki edebilecek aktörlerin devreye girmesi, yoksa Kobane’de bir katliamın yaşanacağı” yönünde açıklamalar yapıldı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de IŞİD’in Şengal’deki soykırımı ve Kobane’nin IŞİD tarafından kuşatılması, yeni katliamların olacağı endişesiyle barışçıl protestolara yol açtı. “Kobane düştü düşecek,” açıklaması yapanlar dışında herkes binlerce kadını köleleştiren, insanları yakan, kelle kesen bu vahşete karşı tutumunu ortaya koydu. Kobane protestolarında yaşamlarını yitirenlerin sorumlularının açığa çıkarılması için verilen onlarca önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Şimdi, demokratik bir ülkede açılması mümkün olmayan, görülmedik hukuksuzlukta, garabetlerle dolu bir davanın karar aşamasındayız.

Bu hukuksuzluğa izin vermek, seyirci kalmak sadece demokrasi mücadelesine büyük bir zarar vermekle kalmayacak, İktidarın Kobane davasını, yerel seçimlerde yeniden yeşeren demokrasi,  eşit ve özgür olarak barış içinde ve birlikte yaşama umudumuza yönelik bir rövanşa çevirmesi anlamına da gelecek.

Demokrasi İçin Birlik olarak İŞİD vahşetine karşı olanları, demokrasiden, hukuktan, barıştan yana olan bütün kişileri, kurumları ve siyasi partileri bu açık hukuksuzluğa karşı açık tutum almaya çağırıyoruz. Kobane davasında yargılanan bu ülkenin barış ve demokrasi umududur.

(EMK)

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