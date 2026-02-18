TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 18.02.2026 13:11 18 Sibat 2026 13:11
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 18.02.2026 14:22 18 Sibat 2026 14:22
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Dîba Keskîn:Divê çand û wêje bibe ruhê siyasetê jî

Dîba Keskînê diyar kir û got, “Çand û wêje ruhê jiyanê ye û divê bibe yê siyasetê bixwe jî.”

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Gelek kes ji me Diba Keskîn ji qada siyasî nas dike. Tê zanîn ku di sala 2014an de li Erdîşa Wanê di hilbijartinên herêmî de bû yek ji hevşaredara Erdîşê. Piştî ku qeyûm avêtin ser şaredariyê ew jî hat girtin û heta sala 2019an di girtîgehê de ma.

Dîba Keskîn di vê pêvajoyê de di girtîgehê de mayî zêdetir berê xwe da xwendinên wêjeyî û piştre jî berhemeke helbestê ya bi navê ‘Bênder’ derxist.

Dema mirov rûpelên Bênderê vedike û xwe ber bi helbestan ve berdide, dibîne ku bêhna rêzik û helbestên klasîka kurdî li nav rûyê mirov dixe.

Hem derbarê pêvajoya nivîsandina berhemê hem jî li ser wan rojên li girtîgeh mayî de em siyasetmedar û helbestvan Dîba Keskînê re axivîn.

Dîbayê got ku “Çand û wêje ruhê jiyanê ye û divê bibe yê siyasetê bixwe jî.”

(WT/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
kurdî Helbest wêje
Wesîla Torî
Wesîla Torî
Hemû Nivîsên wî/wê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Gotûbêja Rênas Jiyan û hezkirina xwînerên wî yên ciwan
23 Kanûn 2025
Gotûbêja Rênas Jiyan û hezkirina xwînerên wî yên ciwan
Siya Şevê mizgîniya albûmeke nû da
28 Mijdar 2025
Siya Şevê mizgîniya albûmeke nû da
Li Wanê Şevên Helbestê
26 Mijdar 2025
Li Wanê Şevên Helbestê
Bi sitran û çîroka Zembîlfiroş derketin ser dikê
11 Mijdar 2025
Bi sitran û çîroka Zembîlfiroş derketin ser dikê
Çend gotin li ser konserta Ciwan Haco
30 Cotmeh 2025
Çend gotin li ser konserta Ciwan Haco
Biçe serûpelê