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Yayın Tarihi: 21 Ekim 2024 17:39
 ~ Son Güncelleme: 21 Ekim 2024 17:42
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DİB: Onurlu ve adil barış için demokrasi güçleri inisiyatif almalı

DİB, neredeyse elli yıla yaklaşan çatışma sürecinin ülkeye ekonomik, insani, toplumsal ve ekolojik açıdan büyük zararlar verdiğini dile getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, bir elin iki parmağıyla yapılan bir "zafer işareti" (V işareti) görülüyor. Elin silueti, arka plandaki güneşin batışına karşı net bir şekilde belirginleşmiş. Fotoğrafın arka planında sarı ve turuncu tonlarda bir gün batımı gökyüzü hakim. Elin ve işaretin karanlık bir siluet olarak öne çıktığı bu sahne, güçlü bir barış, umut ya da zafer mesajı verebilir
Fotoğraf: Canva

Demokrasi İçin Birlik (DİB), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’in açıldığı gün DEM Parti eş başkanlarıyla el sıkışmasıyla başlayan tartışmalar ve spekülasyonlar üzerine yaptığı açıklamada, demokrasi güçlerinin sürece müdahil olması gerektiğini vurguladı. DİB, iktidarın, bu hamleyle demokrasi güçlerini parçalamayı ve kendi varlığını sürdürebilmek için barış umuduyla oynamayı amaçladığını belirtti.

"Savaşın Bedelini Halk Ödüyor"

DİB, neredeyse elli yıla yaklaşan çatışma sürecinin ülkeye ekonomik, insani, toplumsal ve ekolojik açıdan büyük zararlar verdiğini dile getirdi.

Açıklamada, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözülmesi mümkünken, savaş politikalarının halkı açlık, ölüm ve yoksullukla yüz yüze bıraktığı ifade edildi. On binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yüz milyarlarca dolar kamu kaynağının harcandığı savaşın bedelini halkın ödediği vurgulandı. DİB, sınır ötesi operasyonlar, askeri üsler ve savaş harcamaları nedeniyle halkın temel haklarından mahrum bırakıldığını, bunun ise halkın geleceği için büyük bir tehlike oluşturduğunu kaydetti.

Açıklamada, iktidarın milliyetçi eğilimleri yükselterek, halkın hak arayışlarını bastırdığı ve bu politikalarla savaş baronlarının zenginleştiği belirtildi. DİB, Türkiye’nin emperyalist güçlerin oyuncağı haline geldiğini ve halkların barış umuduyla oynandığını dile getirdi. "İktidarın bu hamleleri, emperyalistlerin çıkarlarına hizmet ederken, halkın yoksulluğunu ve çaresizliğini artırıyor" denildi.

DİB, AKP-MHP bloğunun halkların barış umutlarını kendi çıkarları için kullandığını belirterek, bu hamlelerin demokrasi güçlerinin birliğiyle boşa çıkarılabileceğini vurguladı. Kürt sorununun adil ve demokratik çözümünün ve barış talebinin yükseltilmesinin, ülkenin geleceği için hayati önem taşıdığı ifade edildi. DİB, demokrasi güçlerinin birliğinin, sürecin halkın çıkarları doğrultusunda yönlendirilmesi ve iktidarın alt edilmesi için kritik olduğunu belirtti.

"Mücadeleye Çağrı"

Demokrasi İçin Birlik, tüm demokrasi güçlerini, emek, barış ve demokrasi cephesini kurmaya, barış talebini yükseltmeye ve sürecin etkin bir takipçisi olmaya çağırdı. DİB, açıklamasında, adil ve onurlu bir barış için her türlü çabayı göstereceklerini belirtti.

DİB, sürecin ancak demokratik güçlerin birleşik mücadelesiyle tersine çevrilebileceğini ve halkın çıkarlarının korunabileceğini vurguladı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
dib Demokrasi İçin Birik çözüm süreci demokrasi için birlik
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