DİB Meclisi sonuç bildirisi yayımlandı

Demokrasi İçin Birlik (DİB) Meclisi, 24 Ekim 2024'te Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 60 kurum ve yurttaşın katılımıyla düzenlenen toplantıda, ülkede ve bölgede artan savaş ve baskı ortamına karşı barış ve demokratik çözüm çağrısında bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan emekli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı ve DİB sözcüsü Rıza Türmen, Kürt sorununun çözümünde demokrasiden yana bir tavır alınması gerektiğini vurgulayarak, barış için bir kapı aralandıysa, demokrasi güçlerinin bu sürece katkı sağlamasının şart olduğunu söyledi. Türmen, bu amaçla bir komisyon kurulması önerisini sundu; öneri toplantıda genel kabul gördü.

Toplantıda, Türkiye’deki mevcut iktidarın hem ülkede hem bölgede savaş politikalarını sürdürdüğü ve muhalefeti zayıflatma çabasında olduğu belirtilerek, demokrasi güçlerinin barış talebini toplumsallaştırmasının önemine dikkat çekildi.

Katılımcılar, “Bu sürece dışında kalarak değil, adil ve onurlu barış talebini daha güçlü sahiplenerek, bu talebi toplumsallaştırarak yanıt vermek gerekiyor, savaşın ve çözümsüzlüğün bedelini açlık, ölüm ve yoksullukla halk ödüyor,” ifadeleriyle barış talebinin halk arasında yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

DİB Meclisi ayrıca, son dönemde yaşanan sivil kayıplara ve TUSAŞ’a yönelik saldırılara tepki gösterdi; barış ve demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden Bedahet Tosun ve Haluk Ağabeyoğlu’nu anarak tüm demokrasi güçlerini birlikte hareket etmeye davet etti.

Ortak mücadele ihtiyacı

DİB Meclisi, hükümetin ekonomik politikalarının işçi ve emekçileri yoksullaştırdığını belirterek, "İnsanca yaşanabilir bir asgari ücret" talebiyle ortak mücadeleye çağrı yaptı. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri’nde yapılacak zamların düşük tutulmaya çalışıldığı, işçilere sendikasızlaştırma baskısı uygulandığı ve birçok belediyede grevlerin gündemde olduğu ifade edildi.

DİB Meclisi, son iki aydır süren birlik ve ittifak çalışmaları kapsamında, Kasım 2024’te yapılacak geniş katılımlı buluşmada da bir rapor hazırlamayı planlıyor. Bu bağlamda, DİB’in yinelediği çağrılar şöyle: