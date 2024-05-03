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Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2024 14:27
 ~ Son Güncelleme: 3 Mayıs 2024 14:36
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DİB: 1 Mayıs gözaltıları serbest bırakılsın

“Anayasal haklarını kullananlar derhal serbest bırakılmalıdır. 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı için çağrı yapan bütün kurum, kuruluş ve siyasi partileri, demokratik hak ve özgürlüklerin bayrağını yere düşürmeyenlerin serbest bırakılması, iktidarın işlediği Anayasa suçunun teşhir edilmesi için aktif tutum almaya çağırıyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DİB: 1 Mayıs gözaltıları serbest bırakılsın
Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

1 Mayıs’a katıldıkları için gözaltına alınanların serbest bırakılması için çağrı yapan Demokrasi İçin Birlik (DİB), “1 Mayıs'ın Taksim’de kutlanmasını engellemek anayasa ihlalidir, anayasa ihlaline karşı direnenler serbest bırakılmalıdır” diye seslendi.

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DİB şöyle seslendi:

“Anayasa ihlaline karşı direnenler, emeğin ve insanlığın onurunu koruyanlar hedefe konularak, İktidarın işlediği, Saraçhane’de Bozdoğan Kemer’inin tarihe gecen fotoğrafıyla belgelenen anayasa suçu adeta örtbas edildi.”

“Anayasal haklarını kullananlar derhal serbest bırakılmalıdır. 1 Mayıs’ta  Taksim Meydanı için çağrı yapan bütün kurum, kuruluş ve siyasi partileri, demokratik hak ve özgürlüklerin bayrağını yere düşürmeyenlerin serbest bırakılması, iktidarın işlediği Anayasa suçunun teşhir edilmesi için aktif tutum almaya çağırıyoruz.”

(EMK)

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