DİB: 1 Mayıs gözaltıları serbest bırakılsın

1 Mayıs’a katıldıkları için gözaltına alınanların serbest bırakılması için çağrı yapan Demokrasi İçin Birlik (DİB), “1 Mayıs'ın Taksim’de kutlanmasını engellemek anayasa ihlalidir, anayasa ihlaline karşı direnenler serbest bırakılmalıdır” diye seslendi.

İstanbul’da dernek ve siyasi partilere “1 Mayıs” operasyonu

DİB şöyle seslendi:

“Anayasa ihlaline karşı direnenler, emeğin ve insanlığın onurunu koruyanlar hedefe konularak, İktidarın işlediği, Saraçhane’de Bozdoğan Kemer’inin tarihe gecen fotoğrafıyla belgelenen anayasa suçu adeta örtbas edildi.”

“Anayasal haklarını kullananlar derhal serbest bırakılmalıdır. 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı için çağrı yapan bütün kurum, kuruluş ve siyasi partileri, demokratik hak ve özgürlüklerin bayrağını yere düşürmeyenlerin serbest bırakılması, iktidarın işlediği Anayasa suçunun teşhir edilmesi için aktif tutum almaya çağırıyoruz.”

(EMK)