NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 26.01.2026 10:38 26 Çile 2026 10:38
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 26.01.2026 10:41 26 Çile 2026 10:41
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Di xwepêşandanên li Îran û Rojhilatê de hejmara miriyan derketiye 5 hezar û 848 kesan

Li gorî daneyên HRANAyê heta niha li bajarên cuda yên Îran û Rojhilatê 41 hezar û 283 xwepêşandar hatine desteserkirin. Ajansê destnîşan kiriye ku ji kesên ku mirin jê 77 temenê wan di bin 18an de ye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Di xwepêşandanên li Îran û Rojhilatê de hejmara miriyan derketiye 5 hezar û 848 kesan
Fotograf: AA

Ajansa Nûçeyan a Çalakvanên Mafên Mirovan a Îranê (HRANA) ragihand ku di xwepêşandanên li Îran û Rojhilatê de 5 hezar û 848 kes mirine.

HRANAyê îro di raporekê de hûrgiliyên ziyanên canî yên xwepêşandanên ku 28ê Kanûna Pêşîn a 2025an dest pê kiribûn belav kirin. Xwepêşandan di roja 29em de didomin.

Li gorî daneyên ajansê, heta duh kuştina 5 hezar û 848 kesan hatiye piştrastkirin ku 77 ji wan zarok in û temenê wan di 18an de ye.

Her weha 209 kes jî ji hêzên ewlehiyê ne û 42 kes jî xwepêşander nebûn ango sivîl bûn.

HRANAyê destnîşan kir ku ji bilî vê hejmarê, ew li ser kuştina 17 hezar û 91 kesên din jî lêkolînan dikin ku hîn nehatiye piştrastkirin.

Rewşa birîndar û girtiyan

Ajansê destnîşan kir ku 7 hezar û 804 xwepêşander bi giranî birîndar in.

Her weha HRANAyê aşkere kir ku heta niha li bajarên cuda yên Îran û Rojhilatê 41 hezar û 283 xwepêşander hatine desteserkirin.

Li gorî nûçeya Rûdawê Encumena Ewlehiyê ya Îranê 21ê Kanûna Paşîn di daxuyaniyekê de hejmara qurbaniyan wekî 3 hezar û 117 kes ragihandibû. Li gorî daxuyaniya hikûmetê, ji wê hejmarê "2 hezar û 427 kes xelkê bêguneh û hêzên ewlehiyê bûne."

Li gorî daneyên Komîsyona Ewlehiya Neteweyî ya Parlamentoya Îranê, di xwepêşandanan de zirar gihîştiye 250 dibistan, 300 mizgeft, 90 navendên zanistî yên Şîeyan û 2 hezar û 221 otomobîlên hêzên ewlehiyê.

(AY)




