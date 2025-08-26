Di Tebaxê de 197 kes li Îran û Rojhilatê hatin darvekirin

Kampanya ‘Sêşemên ji Darvekirinan re Na’ di 83emîn hefteya xwe de li dijî cezayê darvekirinê yên li Rojhilatê û Îranê daxuyaniyek belav kir.
Di daxuyaniyê de hatiye diyarkirin ku di nava vê mehê de 197 kes li Rojhilatê û Îranê hatine darvekirin.
Her wiha hatiye diyarkirin ku li hemû bajar û navçeyên Îranê cezayên darvekirinê tên bicihanîn û hat gotin: “Hikûmeta Îranê dixwaze bi rêya darvekirinan û asayîkirina tûndiyê civakê bixe nava tirsê de.”
Di dewama daxuyaniyê de hatiye gotin:
“Darvekirin ne rêya çareseriyê ye û binpêkirineke eşkere ya mafên mirove. Amrazeke ji bo bêdengkirina dengên nerazî û aliyên siyasiye. Em daxwaz ji sazî û rêxistinên navdewletî, her wiha çalakvan û azadîxwazan dikîn ku li beramberî van cezayên darvekirinê rabin û helwesta xwe nîşandin.”
Kampanyaya “Sêşemên ji Darvekirinê re Na” di 9ê Çileya 2023an de wek nerazîbûnek li dijî darvekirina girtiyên Rojhilatê û Îranê hate damezrandin, her roja Sêşemê endamên kampanyayê dest bi çalakiya birçîbûnê dikin.
