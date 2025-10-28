TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 28 Cotmeh 2025 11:51
 ~ Nûkirina Dawî: 28 Cotmeh 2025 11:58
2 xulek Xwendin

Di şeş mehên destpêkê ên salê de mafê jiyanê yê herî kêm 477 hezar ajalan hatiye binpêkirin

Li gorî rapora Komîteya Şopandina Mafên Ajalan, di şeş mehên destpêkê ên salê de herî kêm 13 ajal ku hemû kûçik bûn, rastî tûndkariya zayendî hatine.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Dîmenê mezin bike
Komîteya Şopandina Mafên Ajalan (HAKİM) rapora xwe ya têkildarî binpêkirinên mafên ajalan weşand ku rapor li Tirkiyeyê şeş mehên destpêkê ên sala 2025an digire xwe.

Lêkolînê tenê nûçeyên ku li ser malperên nûçeyan hatine weşandin dihewîne. Di raporê de hatiye destnîşan kir ku mafê jiyanê yê herî kêm 477 hezar û 952 ajalan hatiye binpêkirin. Her weha hate diyarkirin ku herî kêm 194 şaneyên mêşan û 94 ton û 660 kîlogram ajalên deryayî ji mafê jiyanê hatine mehrûmkirin.

Her wiha di raporê de hatiye destnîşankirin ku ajal bi awayên cûrbecûr ên weke pelixandin, jehrîkirin, bişerkirin û nêçîra neqanûnî hatine kuştin an go rastî êşkenceyê hatine. Li gorî raporê, di şeş mehên pêşîn de herî kêm 318 ajal rastî îşkence û miemeleya bi êş hatine.

56 şaneyê mêşan hatine jehrîkirin

Tîma HAKİMê tekez kir ku nêçîr û bazirganiya qanûnî jî binpêkirinên mafên ajalan in, û diyar kir ku ji ber şêwaza raporê, wan tenê nêçîr û bazirganiya neqanûnî nirxandine.

Ajalan weke pezkovî, kewa gozel, werdek û sivôrî di nav de  ku nifşê wan di bin xetereyê de ye herî kêm 4 hezar 625 ajal û 114 ton û 688 kîlogram zindiyên deryayî bi rêyên neqanûnî hatine nêçîrkirin. Di lêkolînê de hatiye destnîşankirin ku ajalên weke meymûn, mar, tarantûla, kûçik û golik di nav de bazirganiya neqanûnî li ser 5 hezar û 852 ajalan hatiye kirin.

Hat ragihandin ku mafê herî kêm 220 ajal bi qezayê, 10 bi perçiqandina wesayîtan û 42 bi çekên guleber hatine binpêkirin. Her wiha hat destnîşankirin ku herî kêm 237 ajal û 56 şaneyên mêşan jehrî bûne.

Di şeş mehên destpêkê ên salê de herî kêm 13 ajal ku hemû kûçik bûn, rastî tûndkariya zayendî hatine.

Di raporê de hat destnîşankirin ku dîk, deve, kuçîk û ga jî di nav de herî kêm 3 hezar û 938 ajal dane şerkirin. Hin ji van li deverên qumarê yên neqanûnî qewimîn, hinên din jî li festîvalên şaredariyan pêk hatin.

Ji bo xwendina tevahiya raporê bitikînin.

(AY/TY)

Stenbol
mafên ajalan mafê ajalan
