Di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de li Îzmîrê 16 kes hatin girtin

Li Îzmîrê di operasyona bi navê "Malbata min ewle ye" ya li dijî LGBTÎ+yan de ji 18 kesên ku hatibûn desteserkirin jê 16 kes hatin girtin. Du kes jî bi şertê kontrola edlî serbest bûn.
Hate ragihandin ku xebatên ji bo desteserkirina şeş kesên din jî berdewam dikin.
Li bajarên cûda ên Tirkiyeyê lêpirsîn û operasyonên li dijî LGBTÎ+yan, mafparêz û komeleyan didomin.
Li Enqereyê 21 kes hatin desteserkirin
Li Enqereyê di çarçoveya lêpirsîna li dijî Komeleya Kaos GLyê de 21 kes hatibûn desteserkirin. Karûbarên îfadeyê yên wan kesan berdewam dikin.
Serdozgeriya Komarê ya Enqereyê bi îdîaya ku di malpera înternetê û hin hesabên medyaya civakî yên Kaos GLyê de naverokên "mistehcen" hene ku zarok jî dibîne, lêpirsîn dabû destpêkirin.
Di çarçoveya lêpirsînê de ji bo 26 kesan biryara desteserkirinê hatibû dayîn. Ji 25 kesan jê 21 kes hatin desteserkirin û ji bo zeftkirina pênc kesên din jî xebat hatin destpêkirin.
Polîsan bi ser Kaos GLyê de girt: Polîs ketin komeleyê, rêveber hatin desteserkirin
Li ofîsa Kaos GLyê lêgerîn hate kirin
Li Enqereyê di operasyona polîsan a li dijî Komeleya Kaos GLyê de rêveberî û endamên desteya rêveberiyê hatin desteserkirin. Her weha li ofîsa komeleyê lêgerîn hate kirin.
Serdozgeriya Komarê ya Enqereyê aşkere kir ku lêpirsîn bi tohmeta "mustehceniyê" û di çarçoveya Qanûna Komeleyan de tê meşandin.
Hevdemî operasyonan, ji bilî Kaos GL’yê, gihiştina malperên înternetê û hesabên medyaya civakî yên gelek rêxistinên LGBTÎ+yan, aktîvîst û parêzvanên mafan hate astengkirin.
Derbarê 162 kesan, 9 komele û 13 cihên kar de lêpirsîn hat dest pê kirin
Wezîrê Dadê Akın Gurlek di daxuyaniya xwe ya 13ê Îlonê de diyar kiribû ku di operasyonên bi koordînasyona serdozgeriyên Stenbol, Enqere, Îzmîr, Aydin û Mêrsînê hatine kirin de, derbarê 162 kesan, 9 komele û 13 cihên kar de lêpirsîn hatiye dest pê kirin.
Hate aşkerekirin ku lêpirsîn 15 bajaran li xwe digire.
Ji bo Larin Kayataşê biryara desteserkirinê hat dayîn
Di çarçoveya operasyonan de di sibeha 14ê Îlonê de ji bo bijîşk Larin Kayataşê jî biryara desteserkirinê hate dan.
Hate ragihandin ku biryara derbarê Kayataşê de di çarçoveya lêpirsîna "Malbata min ewle ye" de hatiye girtin.
(NÖ/AY)