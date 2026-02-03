TÜRKÇE ENGLISH
DW: Dîroka Weşanê: 03.02.2026 12:57 3 Sibat 2026 12:57
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 03.02.2026 13:00 3 Sibat 2026 13:00
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Di operasyona dijî ESPê de rojnameger jî hatin desteserkirin

Nûçegihanên ETHAyê Pinar Gayîp, Muslum Koyûn, Zuleyha Muldur, Nadiye Gurbuz, Elîf Bayburt, Nivîskarê Rojnameya Atilimê Hasan Polat û ji Weşanxaneya Ceylanê Songul Saglamer û Suat Uygur hatin desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Polîsan li dijî Partiya Sosyalîst a Bindestan (ESP), Federasyona Komeleyên Ciwanên Sosyalîst (SGDF), Meclîsên Jinên Sosyalîst (SKM), Sendîkaya Limter-İş a girêdayî DİSKê, Polen Ekoloji, BEKSAV û hin saziyên sosyalîst operasyon pêk anîn.

Li gel siyasetmedaran, rojnameger, ekolojîst û endamên sendîkayan jî hatin desteserkirin.

Hevserokê ESPê Çepnî jî di nav de gelek kes hatin desteserkirin
3 Sibat 2026

Her weha polîsan deriyê ofîsê şikandin û bi ser ETHAyê de girtin. Polîsan dest danîn ser hardîskên komputeran û hemû alavên ETHAyê. Hesabên medyaya civakî yên ajansê hatin astengkirin.

Wezîrê Karên Navxweyî Alî Yerlîkaya aşkere ku operasyon li 22 bajaran li dijî MLKPyê hatiye kirin. Serdozgeriya Komarî a Stenbolê jî ragihand ku ji bo 110 kesan biryara zeftkirin/desteserkirinê hatiye dayîn.

(HA/AY)




Cihê Nûçeyê
Stenbol
ESP etha serdegirtin MLKP
Biçe serûpelê