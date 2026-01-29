Di maça Manchester City û Galatasarayê de çalakvanan Alaya Kurdistanê bilind kirin

Di maça Manchester City û Galatasarayê ya Lîga Şampiyonan a UEFAyê de ku duh di saet 23.00an de dest pê kir 3 çalakgerên Kurd ketin qada maçê û ji balê bikişîne ser rewşa Rojavayê Alaya Kurdistanê bilind kirin.
Şeva borî li Brîtanyayê di çarçoveya Lîga Şampiyonan a UEFAyê de tîma Manchester City û Galatasaray li Londonê hatin pêşberî hev.
Di destpêka nîveka duyem a maçê de 3 çalakvanên Kurd bi Alaya Kurdistanê ketin nav qada maçê û xwest balê bikişînin ser rewşa Rojavayê.
#VÎDEO - Di maça Manchester City û Galatasarayê de Alaya Kurdistanê hat bilindkirin— RudawKurdi (@RudawKurdi) January 29, 2026
💢 Li Brîtanyayê 3 kesan ji bo piştevaniya Rojavayê Kurdistanê di maça Manchester City û Galatasarayê ya Lîga Şampiyonan a UEFAyê de Alaya Kurdistanê bilind kir
💢 Ji ber vê çalakiyê maç demekê… pic.twitter.com/kP79x8cUtH
Ji ber vê çalakiyê lîstikvan û hakem demekê rawestiyan. Hêzên ewlehiyê midaxele kir û çalakvan ji qadê derxistin. Her weha ji ber vê yekê maç nêzîkî 2 xulekan hat rawestandin.
Di wê navberê de dezgeha weşana zindî li gorî protokolên weşana zindî yên UEFAyê dîmenên çalakiyê neda ser ekranan û berê kamerayên xwe da derveyî qadê û trîbunan.
Piştî ku çalakvan ji qadê hatin derxistin, maçê ji cihê ku mabû berdewam kir. Pêşbirk bi serkeftina tîma Manchester Cityê bi encama 2-0 bi dawî bû.
(AEK/AY)