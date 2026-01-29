TÜRKÇE ENGLISH
DW: Dîroka Weşanê: 29.01.2026 09:03 29 Çile 2026 09:03
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 29.01.2026 09:08 29 Çile 2026 09:08
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Di maça Manchester City û Galatasarayê de çalakvanan Alaya Kurdistanê bilind kirin

Li dijî zextên li ser Rojavayê çalakvanan di maça Manchester City û Galatasarayê ya Lîga Şampiyonan a UEFAyê de ketin qada maçê û Alaya Kurdistanê bilind kir û maç bi qasî du xulekan rawestiya.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Di maça Manchester City û Galatasarayê de çalakvanan Alaya Kurdistanê bilind kirin

Di maça Manchester City û Galatasarayê ya Lîga Şampiyonan a UEFAyê de ku duh di saet 23.00an de dest pê kir  3 çalakgerên Kurd ketin qada maçê û ji balê bikişîne ser rewşa Rojavayê Alaya Kurdistanê bilind kirin.

Şeva borî li Brîtanyayê di çarçoveya Lîga Şampiyonan a UEFAyê de tîma Manchester City û Galatasaray li Londonê hatin pêşberî hev.

Di destpêka nîveka duyem a maçê de 3 çalakvanên Kurd bi Alaya Kurdistanê ketin nav qada maçê û xwest balê bikişînin ser rewşa Rojavayê.

Ji ber vê çalakiyê lîstikvan û hakem demekê rawestiyan. Hêzên ewlehiyê midaxele kir û çalakvan ji qadê derxistin. Her weha ji ber vê yekê maç nêzîkî 2 xulekan hat rawestandin.

Di wê navberê de dezgeha weşana zindî li gorî protokolên weşana zindî yên UEFAyê dîmenên çalakiyê neda ser ekranan û berê kamerayên xwe da derveyî qadê û trîbunan.

Piştî ku çalakvan ji qadê hatin derxistin, maçê ji cihê ku mabû berdewam kir. Pêşbirk bi serkeftina tîma Manchester Cityê bi encama 2-0 bi dawî bû.

(AEK/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rojava alaya Kurdistanê maç
