Wezîrê Dadê Akın Gurlek, daneyên dawî yên derbarê lêpirsînên fonê de ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ve tên meşandin, parve kirin. Gurlek ragihand ku di çarçoveya van lêpirsînan de, bi rêya vegerandina bi dilxwazî û bidestxistinê, ji 75 kesan bi qasî 40,4 mîlyar lîre hatiye berhevkirin.
Gurlek li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyaniyek belav kir û diyar kir ku lêpirsîn li gorî delîlên nû hatiye kûrkirin. Her weha destnîşan kir ku tevgerên pereyan, veguhestina mal û milkan û hesabên pêwendîdar bi hûrgilî tên lêkolînkirin.
498 gumanbar, 129 girtî
Gurlek derbarê rewşa dawî ya lêpirsînan de agahî dan û aşkere kir ku bi giştî 498 gumanbar hene.
Li gorî daneyên ku Gurlek parve kirine, 129 gumanbar girtî ne û ji bo 289 kesan jî biryara kontrola edlî hatiye dayîn. Xebatên ji bo girtina 54 gumanbarên ku biryara zeftkirinê li ser wan heye didomin û karûbarên edlî yên 22 kesên desteserkirî jî berdewam in.
Hat diyarkirin ku di çarçoveya lêpirsînan de, ji bo pêşîgirtina li revandina dahatên ku tê nirxandin ji sûc hatine bidestxistin, li ser mal û milkên 417 kesan û 149 saziyan biryara destdanîn û rawestandinê hatiye bicihanîn.
Îdiayên derbarê karmendên dewletê de
Gurlek diyar kir ku ji bilî rêveberên fonan û aktorên bazarê, îdiayên li ser pêvajoyên çavdêriyê jî di çarçoveya lêpirsînê de ne.
Gurlek destnîşan kir ku hemû mijarên ku dikarin berpirsiyariya hiqûqî biafirînin karmendên dewletê jî di nav de ji aliyê rayedarên edlî yên peywendîdar ve tên nirxandin û di daxuyaniya xwe de wiha got:
"Ji bo me ne dezgeh, unvan ango têkiliyên kesan, delîlên şênber û berpirsiyariya hiqûqî diyarker in. Tu îdia wê pêşwext rast neyê qebûlkirin û tu delîlên şênber jî wê neyên paşguhkirin."
Vegerandina bi dilxwazî berpirsiyariyê ji holê ranake
Gurlek aşkere kir ku di çarçoveya vegerandina bi dilxwazî û bidestxistinê de ji 75 kesan bi qasî 40,4 mîlyar lîre hatiye standin û tekez kir ku vegerandina pereyan wê berpirsiyariya hiqûqî ji holê raneke.
Gurlek got, "Vegerandina bi dilxwazî, bi tena serê xwe berpirsiyariya hiqûqî ji holê ranake."
Ji aliyê din ve Gurlek diyar kir ku bi serokatiya Alîkarê Serokkomar Cevdet Yilmaz, 10emîn Civîna Lijneya Koordînasyona Fonan hatiye lidarxistin û di civînê de rewşa lêpirsînan, lêkolînên darayî, tedbîrên hatine wergirtin û xebatên ji bo parastina mafên veberhêneran hatine nirxandin.
(FY/AY)