DW: Dîroka Weşanê: 11.02.2026 15:15 11 Sibat 2026 15:15
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 11.02.2026 15:19 11 Sibat 2026 15:19
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Di lêpirsîna lihevkirina bajarî de ji bo sê kesan biryara tehliyeyê hat dayîn: Tevî tehliyeyê jî dê Şahan di girtîgehê de bimîne

Di lêpirsîna lihevkirina bajarî de, Dadgeha Cezê û Aştiyê ji bo Resul Emrah Şahan, Ebru Ozdemir û Mehmet Ali Çalişkan biryara tehliyeyê da.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Di lêpirsîna lihevkirina bajarî de ji bo sê kesan biryara tehliyeyê hat dayîn: Tevî tehliyeyê jî dê Şahan di girtîgehê de bimîne

Di çarçoveya doza “Lihevkirina Bajarî” de derbarê Şaredarê Şîşliyê Resul Emrah Şahan, Cîgira Şaredar Ebru Ozdemir û Dîrektorê Weqfa Reformê Mehmet Alî Çalişkan de biryara tehliyeyê hat dayîn.

Dadgeha Cezê û Aştiyê, di nirxandina xwe ya mehane ya girtinê de biryar da ku her sê kes bi şertê kontrola edlî serbest bibe. Her weha dadgehê cezayê zîndanîkirina li malê yê Cîgirê Sekreterê Giştî yê Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê Mahir Polat rakir.

Parêzerên dozê yên ku bianet pê re têkilî danî diyar kirin ku ew li bendê ne ku piştî biryarê dosye ji dozgeriyê re were şandin.

Lêbelê, Şahan ber ku di çarçoveya lêpirsînek cuda de ku li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê tê meşandin, hatiye girtin, dê ji girtîgehê dernekeve.

Her weha parêzerên Şahan, Huseyin Ersoz, Enes Hikmet Ermaner, Buse Şahin, Ebru Tutunculer Cendey, Sude Yaren Keskim,û Harun Karabay, di 6ê Sibatê de ji bo tehliye bibe serî li Dadgeha Cezê û Aştiyê dabûn.

Di lêpirsîna Lihevkirina Bajarî de 11 meh in li bendê ne ku îdianame bê amadekirin.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
şaredariya stenbolê şaredarî girtin
