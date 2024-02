Di lêpirsîna Îliçê de 4 kes hatin desteserkirin

Duh di derdora seat 14.30an de li qada mezin a ku tesîsa Kana Zêr ya Çöpler a Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.ya li navçeya Îliça Erzinganê ax herifî. Lêpirsîna ku derbarê bûyerê de hatibû destpêkirin, didome.

Li gorî AAyê, Di bûyera ku 9 karker di binê axê de mabûn, 4 kes ku weke rêveber di şîrketa kanê de dixebitin, hatin desteserkirin.

Qada kana zêran a Îliçê herifî: Herî kêm 9 karker di binê axê de ne

Çi bûbû?

Li navçeya Îliçê ya Erzînganê duh (13ê Sibatê roja Sêşemê) di saet 14.28an de li qada kana zêran ya Çopler a Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.yê ax herifî.

Şîrketê di daxuyaniya xwe ya der barê mijarê da diyar kir ku herifandin li qada komkirina axa ku li kanayê hatiye derxistin, pêk hatiye.

Wezîrê Karên Navxweyî Alî Yerlîkaya ku beşdarî weşana zindî ya TRTê bû û daxuyand ku bûyer di encama îstifkirin û komkirina axa ku ji kanê hatiye derxistin de pêk hatiye.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê, li ser agahdarkirinê gelek ekîbên lêgerîn û rizgarkirinê çûne cihê bûyerê ku li gundê Çoplerê ye.

Ji bo karkerên di binê axê de mane, ekîban li herêmê dest bi xebatên lêgerîn û xilaskirinê kirin.

Walîtiya Dêrsimê çûna ji bo Îlîçê qedexe kir

Lêpirsîn hat destpêkirin

Şaredarê Erzînganê Bekîr Aksun di daxuyaniya xwe ya li ser mijarê de wiha got: "Li gor amarên destpêkê di binê axê da 9 kes mane. 10-12 hevalên ku li wir bûne wan got in. Ez hêvî dikim ku êdî zêdetir windahî çênebin. "Ew jî dê bên rizgarkirin. Eger em wan bêyî ti ziyanên canî rizgar bikin em ê gelekî kêfxweş bibin."

Serokatiya Rêveberiya Rewşa Lezgîn û Karesatan (AFAD) ragihand ku ji Midûriyetên AFADê yên Erzîngan, Erzirom, Sêwas, Rîze, Meletî, Gîresûn, Amed, Tokat û Dêrsimê personel sewqî herêma bûyerê hatin kirin.

Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç ragihand ku der barê bûyerê de ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Îliçê ve lêpirsîna edlî hatiye destpêkirin û 4 dozger hatine wezîfedarkirin.

