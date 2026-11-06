TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 06.11.2026 10:00 6 Mijdar 2026 10:00
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.11.2026 10:04 6 Mijdar 2026 10:04
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Di lêpirsîna fonê de Wezîra berê ya AKPî Kaya hat girtin

Wezîra berê ya Malbat û Polîtîkayên Civakî Fatma Betul Sayan Kaya ku di çarçoveya "lêpirsîna fonê" de bi daxwaza girtinê sewqî dadgehê hatibû kirin. Dadgehê biryara girtina Kayayê da.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Di lêpirsîna fonê de Wezîra berê ya AKPî Kaya hat girtin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di çarçoveya lêpirsîna fonê de ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ve tê meşandin, Cîgira Serokê Giştî a berê ya AKPê û Wezîra berê Fatma Betul Sayan Kaya hat girtin. Hevjînê wê İlyas Kaya û Serokê berê yê Lijneya Bazara Pişkan (SPK) İbrahim Omer Gonul bi şertê kontrola adlî serbest hatin berdan.

Serdozgeriyê di lêpirsîna fonê de Kaya bi mebesta “endamtiya rêxistina ku ji bo sûckirinê hatî avakirin” û “li dijî derketina Qanûna Bazara Pişkan” bi daxwaza girtinê sewqî Dadgeha Aştî û Cezê ya Nobedar kiribû.

Di çarçoveya lêpirsîna fonê de 14 kes hatin girtin
Di çarçoveya lêpirsîna fonê de 14 kes hatin girtin
24 Îlon 2026

Dozgeriyê ji bo hevjînê Kayayê İlyas Kaya û Serokê berê yê SPKê İbrahim Omer Gonul jî daxwaza tedbîra kontrola adlî ya ku qedexeya derketina derveyî welat û erka îmzeyê dihewîne kiribû.

Kesên navborî di saetên sibehê yên 5ê Mijdarê de li Dadgeha Stenbolê cara duyemîn weke gumanbar îfade dan. Piştî karûbarên dozgeriyê yên ku derdora saet 20.00an de bi dawî bûn, di saet 22.40an de ji bo Fatma Betul Sayan Kayayê daxwaza girtinê hat kirin.

163 milyon lîre veberhênan, zêdetirî 2 milyar lîreyî dahata firotinê

Fatma Betül Sayan Kaya û hevjînê wê İlyas Kaya piştî ku di Nîsana 2026an de veberhênanî li pişken Ozata Denizcilikê kiribûn, di Mijdarê de jî tam beriya ku krîza fonê derkeve holê, bi firotina van pişkan ketibûn rojevê.

Li gorî daneyên darayî yên ku di çarçoveya lêpirsînê de ji bo raya giştî hatine parvekirin, Fatma Betül Sayan Kaya û hevjînê wê İlyas Kaya bi tevahî 163 milyon û 46 hezar lîre li pişkên Ozatayê Denizcilikê razandibûn û piştî nêzîkî çar mehan ev hîse ango pişk bi buhayê 2 milyar û 170 milyon lîreyî ji dest derxistibûn. Cudahiya di navbera her du kiryaran de nêzîkî 2 milyar lîreyî bû.

Di lêpirsîna fonan de 7 kes hatin desteserkirin
Di lêpirsîna fonan de 7 kes hatin desteserkirin
28 Îlon 2026

Piştî ku ev îdia di raya giştî de bûn rojev, Fatma Betul Sayan Kaya ji erka xwe ya Cîgirya Serokê Giştî ê AKPê vekişiyabû.

Serdozgeriyê di 29ê Îlonê de ji bo meqamên peywendîdar serlêdan kiribû da ku mal û milkên jin û mêrên Kayayê bên cemidandin. Paşê nêzîkî 1 milyar û 860 milyon lîre ji wê dahata ku bi dest xistibûn, derbasî hesabê ku ji aliyê Fona Sîgorteya Hesabên Tesarûfê (TMSF) ve hatibû diyarkirin kiribûn. Hatibû ragihandin ku pereye sereke û faîza nêzîkî 310 milyon lîreyî nehatiye vegerandin.

Di lêpirsînê de 433 gumanbar hene

Di dosyeya ku ji aliyê Buroya Lêpirsîna Sûcên Fihêlkirin û Finansmana Terorê ya Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ve tê meşandin de, gelek danûstendinên bazara pişkan û şîrketên têkildar tên lêkolînkirin.

Li gorî amarên ku Wezîrê Dadê Akın Gurlek di 3yê Mijdarê de eşkere kirin, di lêpirsînê de 433 gumanbar cih digirin. Ji van kesan 112 kes girtî ne, 186 kes jî bi şertê kontrola adlî hatine berdan. 38 kesên ku biryara girtina wan heye jî fîrar in.

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
fon lêpirsîn Gendeltî fatma betül sayan kaya
nûçeyên pêwendîdar
Di çarçoveya lêpirsîna fonê de 14 kes hatin girtin
24 Îlon 2026
/haber/di-carcoveya-lepirsina-fone-de-14-kes-hatin-girtin-323728
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Di çarçoveya lêpirsîna fonê de 14 kes hatin girtin
24 Îlon 2026
/haber/di-carcoveya-lepirsina-fone-de-14-kes-hatin-girtin-323728
Biçe serûpelê