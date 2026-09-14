Di hilbijartina li Swêdê de bloka çep li pêş e

Li gorî nûçeya Televizyona Dewletê ya Swêdê SVTyê, li gorî encamên nefermî ji sedî 94ê dengan hatine hijmartin û pêvajoya hijmartina dengan berdewam dike.
Li gorî encamên nefermî ku Ajansa Anadoluyê di saet 09:02an de weşandine, bloka çep ji sedî 49,5ê dengan bi dest xistiye. Her weha ev jî tê wê wateyê di parlamentoya ku ji 349 kursiyan pêk tê de 176 kursî bi dest xistine. Bloka çep di bin serokatiya Partiya Demokratên Civakî(Sosyal Demokrat) de ji Partiya Navendî, Partiya Keskan û Partiya Çepê pêk tê.
Partiyên bloka rastgir jî ji Partiya Muhafazakar, Demokratê Xiristiyan, Lîberal û Partiya Demokratên Swêdê pêk te. Dengê wan jî ji sedî 49,1 e; bloka rastgir di parlamentoyê de 173 kursî bi dest xistin.
Li gorî nûçeyên ku di medyaya Swêdê de hatiye weşandin, bloka çep bi 3 kursiyan ango bi sê parlamenteran li pêş e.
Seroka Demokratên Civakî Magdalena Andersson diyar kir ku li gorî encamên heyî ew "bi ser ketine" û Swêd dê bibe xwediyê "hikûmeteke nû".
Her weha, hijmartina dengên ku li nûnertiyên derva yên Swêdê hatine bikaranîn û bi rêya posteyê bi derengî gihiştine dê heta 16ê Îlonê bê kirin û encamên fermî dê heta dawiya hefteyê bê ragihandin.
Duh li Swêdê zêdetirî 8 milyon dengdêr çûn ser sandoqan û rêjeya beşdariya di hilbijartina giştî de bû ji sedî 80,4.
Li Swêdê dengdêran ji bilî parlamentoya bi 349 kursiyan (Riksdag), ji bo diyarkirina endamên 21 meclisên herêmî û 290 meclisên şaredariyan jî dengê xwe bi kar anîbûn.