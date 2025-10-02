Di FilmAmedê de bîr, berxwedan û hêvî: Li piştî festîvalekê

9emîn Festîvala Belgefîlman a FilmAmedê, ku di navbera 26-30ê Îlonê de li Navenda Çand û Kongreyê ya Sezai Karakoç (ÇandAmed) a Amedê hate lidarxistin, bi dawî bû.
Maratona pênc rojan, tijî bû bi kêliyên ku dilê mirovî hem germ dikir hem jî dişewitand. Îsal, bi 771 serlêdanên fîlman û 44 projeyan, festîvalê gihîşt asta tevlêbûna herî bilind a heta niha. 26 fîlm di seleksiyona fermî de hatin hilbijartin û 3 projeyên belgeselê jî xelata piştgiriyê wergirtin.
Festîvalek ji bin siya qeyûman derket
Dîroka FilmAmedê di sala 2011an de bi rojên fîlman ên Akademiya Hunerê ya Cegerxwîn a di bin banê Şaredariya Peyasê de dest pê kir. Bi demê re ev çalakî bû festîvalek belgeselî ya navneteweyî, lê piştî sala 2016an, bi tayînkirina qeyûman li şaredariyan, festîvalê qonaxeke dijwar derbas kir.
Dema piştgiriya şaredariyê hate birîn, festîval dikaribû bisekte. Lê bi saya xebatên Komeleya Akademiya Sînemayê ya Rojhilata Navîn (OSAD) û rêxistinên civakî yên Amedê, festîval bi hêza xwe hate domandin. Serdema qeyûman ji bo FilmAmedê bû dema vedîtina hêza hevgirtinê. Îsal, bi vegerandina rêveberiya hilbijartî ya Şaredariya Qeyapinarê, festîval dîsa bi piştgiriya şaredariyê hate lidarxistin. Xebata hevpar a 10 mehan a di navbera şaredarî û OSADê de, nîşaneya vejîna çalakiyên çandî yên herêmê ye.
Bi nîşanan “Reh... Li dora agir rastiyên efsûnî”, festîvalê serlêdan ji Amerîka, Arjantîn, Almanyayê, Fransayê û çar perçeyên Kurdistanê wergirtin. FilmAmedê îspat kir ku kombûna çandî ya ku di dema qeyûman de hat xwestin bê tunekirin, nayê tunekirin.
Rêwîtiya ji jinan dest pê kir
Fîlmê destpêkê yê festîvalê "Jinwar" bû, ku çîroka gundê otonom ê ku li Rojava ji aliyê jinan ve hatî avakirin vedigot. Peyama vîdyoyî ya derhêner Nadya Derwîş dilê temaşevanan xemgîn kir: "Bi destê jinan cîhek hate avakirin. Cîhek ku tê de raman yek dibin, jin hêzê ji wir digirin." Çepikên dirêj ên piştî fîlmê, ne tenê ji bo fîlmê, lê belkî jî ji bo wêrekiya jinan a li wî gundî û lêgerîna azadiyê bûn. Roja yekem bi nîşanan "Jin, jiyan, azadî" bi dawî bû û ev yek ruhê festîvalê diyar kir: Ev ne tenê cîhek ji bo temaşekirina fîlman bû, lê her wiha qadeke hevgirtin û hêviyê bû.
Wektekî herî bi êş: Nexweşketina Îsmaîl Beşîkçî
Bêguman wektekî herî dramatîk a festîvalê di roja duyemîn de bû. Sosyolog Îsmaîl Beşîkçî, piştî nîşandana belgesela "Îsmaîlê me" ku jiyana wî vedigot, dema axaftinê dikir nexweş ket û hate rakirin nexweşxaneyê. Hate zanîn ku Beşîkçî ji mêjî xwîn biriye û aliyê wî yê rastê felcî bûye.
Ev nûçe di ser festîvalê re mîna sîwanekê belav bû. Rewşenbîrek ku ji ber parastina doza kurdî 17 salên jiyana xwe di zindanan de derbas kiribû, dema çîroka xwe temaşe dikir nexweş ket; ev mîna metaforekê bû, çiqas bi êş û îronîk...
Di merasîma dawîlêdanê de Xelata Hevgirtinê ya Taybet a Akademiya Sînemayê ya Rojhilata Navîn ji Beşîkçî re hate dayîn û xelat ji aliyê derhênerê fîlmê Fatin Kanat ve hate wergirtin. Di wê kêliyê de min dît ku çavên di salonê de tijî hêsir bûn.
Qirîne bêdeng a Sûrê
Di roja sêyemîn de, belgesela "Bîra Sûrê" ya rojnamevan Azad Altay, ku qedexeyên derketina kolanan a salên 2015-2016an û wêrankirina li navçeya dîrokî ya Amedê Sûrê vedigot, ji aliyê girseyeke ku di salonê de cî negirtibû hate temaşekirin. Gotinên Dayika Aştiyê Meryem Turan a ku plaketa xelatê da derhêner, dilê min êşand: "Sûrê îro ji me re kirine zindan. Em li Sûrê mîna zindanekê dinêrin."
Zimanekî sînemayî yê pirreng: Bîr, berxwedan û fîlmografî
26 fîlmên ku di FilmAmedê de hatin nîşandan, bûn platformek ji bo çîrokên ku dengê wan hatibû birîn. Festîval ne tenê çalakiyeke sînemayî bû; yek ji wan cihên kêm bû ku vegotinên nedîtî li ser ekranê hatin nîşandan.
Asîmîlasyon û paqijkirina nasnameyê
Asîmîlasyon û pergala perwerdehiyê, bi fîlmê Şukran Demir û Ozgur Unal ê bi navê "YİBO" hate rojevê. "YİBO", bi şahidiyên 25 mezûnên ku di navbera 1962-2010an de li Dibistanên Herêmî yên Yatilî xwendine, nîşan da ka çawa zarok ji ber çand û zimanê xwe hatine dûrxistin û di bin dîsîplîna leşkerî de hatine "terbiyekirin".
Surgûn û veguherîn
Surgûn, koçberî û ji cih derxistin, yek ji mijarên dubare yên festîvalê bûn. Fîlmê Mert Guncuer “Rojnivîska Mişextiyekî” çîroka surgûna Fuat Saka ya piştî 1980yî vedigot û îspat dikir ku muzîk dikare bibe pirek di navbera çandan de. Fîlm nîşan dida ku surgûn ne tenê cezayek e, lê di heman demê de çavkaniyeke veguherîna çandî û afirîneriyê ye.
Fîlmê Bahar Bektaş "Sirgûn Qet Naqede" travmaya malbateke Elewî-Kurd a ku li Almanyayê li benda dersînoriyê ye; fîlmê Mediha Guzelgun "Xurbeta Sêyem" jî bandorên kuştişên Mereşê yên navbera nifşan vedikole.
Bîra kêmneteweyan
Kêmneteweyan û bîra çandî, di fîlmên Eren Kahraman ên bi navê "Îkona Mezin a Dawîn: Dêra Surp Giragos" û Nagehan Uskan a "Mala Min a Şîrîn Edene" de hatin vekolandin. Her du fîlm bîra Ermeniyan dişopandin. Têkoşîna cemaeta dêrê ya ji bo manê û rêwîtiya Marie ya ku bi zorê misilman kirin û li koka xwe digere, rûyên cuda yên înkarê nîşan didan.
Neynika nîjadperestiyê û koçberiyê
Belgesela Bingöl Elmas "Xana Nû", bi navendkirina xane li Aksaray a Stenbolê, wêneyekî wêrek li ser pirsgirêka koçberan û tengezariyên civakî li Tirkiyeyê dikişîne. Fîlm, li cihê ku koçberên Sûrî, Somalî û Uygur lê dicivin, portreya civakeke "li kêleka hev dijî lê amade ye hev dewixandî bike" xêz dike.
Derhêner herî zêde balê dikişîne ser nîjadperestiya normalbûyî: "Herkes dibêje li hemberî nîjadperestiyê ye, lê nîjadperestî di hucreyan de cî girtiye." Gotina "Xan jî mîna Tirkiyeyê ye, ne ji bo jiyanê ye" mîna kurteya fîlmê ye - avahiyek wêran, qaîdeyên keyfî û saziyên ku hewl didin qanûnan binpê bikin... Elmas ne tenê çîroka koçberan, lê belgesela kêmasiya empatî û cudaxwaziya normalbûyî jî dike.
Zordariya aborî û tenduristiya derûnî
Zordariya aborî û tenduristiya derûnî, di fîlmê Aybuke Avcı yê "Domates Bîber Depresyon" de bi awayekî herî şaşwazî hatibû tevlîhevkirin. Ev fîlm, li gundê Çetirtepe yê Edeneyê, nîşan dida ka polîtîkayên çandiniyê yên neolîberal, pestisîd û têkiliyên hilberîna kapîtalîst çawa cîhana derûnî ya mirovan hilweşandiye. Mîna domates û îsotan, mirov jî bi dermanan li ser piyan diman. Çîroka vê malbatê bi rastî drama tevahiya gundewarên Tirkiyeyê kurt dikir.
Bîra şexsî û travmaya komelî
Bîra şexsî û travmaya komelî, di fîlmê Tuğba Yaşar yê "Rengê Kevir" de bi hostatî hatibû yekkirin. Fîlm, ku ji albûmeke malbatî dest pê dike, dişopîne ka gundên kurdan ên di salên 90î de hatine şewitandin, di xala hevbendiya bîra kesane û civakî de çawa ji nifşekî bo nifşekî din hatine veguhestin û veguherîne. Wêne, carinan ji derewan rasttir bûn.
Cografya, sînor û nasname
Cografya, sînor û nasname, di fîlmê Bêrîvan Saruhan ê "Stêrkên li Ser Xetê" de bi awayekî îronîk hatibûn vekolandin. Li gundê sînorî yê Mêrdînê, ji bo rakirina stêrkên li ser pencereyan baskînên li gund, nîşan dida ka tundî dikare bigihîje asteke çiqas absurd.
Azadbûna ji avahîye bavkanî
Fîlmê Kenan Diler ê "Li Ber Siya Spîndarê" wekî berhema dawîlêdanê ya festîvalê, zordariya bavkanî û têkoşîna azadbûnê vedikole. Fîlm, hêviyê dide ku şikandina tundiya nav malbatê û zordariya kevneşopî mimkun e. Bi vê fîlmê girtina festîvalê, di rojên bi êş de rûyê mirovan bişirî û hêvî da, ji aliyê wateyê ve girîng bû. Bi hêviya ku di festîvalên bê de bêtir fîlmên bi vî rengî cî bigirin...
Fîlmên din ên di festîvalê de hatin nîşandan jî çîrokên xwe gotin: "36" ya Rêzan Mîr Uğurlu, "Meşa Irisê" ya Burcu Güler, "Xewna Rojînê" ya Serwa Aliveisy, "Wek Bayê Bê ax" ya Borhan Ahmedi, "5 Xulekên Dawîn" ya Şehram Maslakhi, "Demsala Tirî" ya Ebrahim Hesari...
Her fîlm derek, dengek, qîrînek bû. Pirrengiya ku FilmAmedê îsal nîşan da, îspat kir ku sînemaya belgeselî ne tenê amûrekî tomarkirinê ye, lê di heman demê de amûrek e ji bo veguherîna civakî. Ev fîlm, çîrokên ku ji aliyê medyaya sereke ve hatine bêdengkirin û dewletê hewl daye nedîtî bike, anîn ser ekranê. Û belkî tam ji ber vê yekê, FilmAmed ne tenê festîvalek bû; kiryarek berxwedanê bû.
Xelat: Rêya ji heqîqetê ber bi azadiyê ve
Xelatên ku di şeva dawîlêdanê de hatin dayîn, careke din nîşan da ku festîval ne tenê çalakiyeke sînemayî ye, lê di heman demê de xwedî helwesteke siyasî û exlaqî ye. Her xelatek ji bo jiyandina bîra navek an nirxekê hate dayîn.
Xelata Heqîqet û Edaletê ya Orhan Doğan - Ji fîlmê "Kerboran" re hate dayîn. Fîlmê ku ji aliyê Berke Baş ve hate derhênan, lêgerîna edaletê ya 27 salan a malbatên ciwanên ku di sala 1995an de li navçeya Kerboran a Mêrdînê hatin wendakirin belge dikir. Kameraya sebir a Berke Baş, bi hostatî girt ka êş û berxwedan bi salan çawa bi hev re tevlihev bûne. Ev xelat nîşana wê yekê bû ku festîvalê pirsgirêka wendayan ji bîr nekiriye.
Xelata Azadiya Jinan a Leyla Qasim - ji fîlmê "Li Dengê Azadiyê Da" re hate dayîn. Fîlmê Zainap Entezar, çîroka du xwişkên Afganî yên ku li dijî qedexeyên Talîbanê berxwedane vedigot. Fîlmê Entezar, ne tenê dengê jinên li Afganistanê bû, lê dengê jinên ku li her derê cîhanê ji bo azadiyê têdikoşin bû. Ev xelat, ku di bîra Leyla Qasim de hate dayîn, ji ber vê yekê watedar bû.
Xelata Baxçeyên Hewselê - ji fîlmê "Habibullah" re hate dayîn. Fîlmê Adnan Zandi, dema ku çîroka muzîsyen Habibullah Zandi yê ku dengê wî hate bêdengkirin vedigot, pirsên kûr li ser xweza, kok û jiyandina kevneşopiyê dipirsî. Ev xelat, ku bi bîranîna Baxçeyên Hewselê yên xwedî girîngiya dîrokî û ekolojîk hate dayîn, bîr xist ku sînemaya belgeselî divê ne tenê li mijarên civakî, lê li mijarên ekolojîk jî ronî bike.
Xelata Taybet a Juriyê - ji fîlmê "Aşkere Veşarî: Antolojiya (Xwe)Sansurê" re hate dayîn, ku ji aliyê Fırat Yücel, Erhan Örs, Hakan Bozyurt, Can Memiş, Sibil Çekmen, Nadir Sönmez, Serra Akcan û Belit Sağ ve bi hev re hate amadekirin. Fîlm, bi teknîkên vegotinê yên cuda, nîşan dida ka sansûr li Tirkiyeyê çawa hatiye hundirîn kirin. Dayîna vê xelatê ji aliyê juriyê ve, girîngiya ku festîvalê dide mijara azadiya îfadeyê nîşan dida.
Xelata Gel a Kemal Kurkut - Demeke herî bi hest, dema ku di Newroza 2017an de hatî kuştin dayika Kemal Kurkut, Sican Kurkut, derket ser dikê bû. Dayika Kurkut, dema ji bo dayîna xelatê derket ser dikê, demeke dirêj bi çepikan hate pesinandin. Dayikê, dema digot "Min kurê xwe yê mîna gulê wenda kir. 9 sal in ez çi dikişînim. Ji kerema xwe bila ev kujer bêne cezakirin," dengê wê dilerizî. Ji ber ku piştî fîlmê "Îsmaîlê Me" Îsmaîl Beşîkçî nexweş ket û dengdana gel nehat kirin, xelat ji rojnamevan Abdurrahman Gök re, yê ku di kuştina Kemal Kurkut de rastî derxistibû û ji ber vê yekê hatibû darizandin, hate dayîn. Gotinên Gök dilê mirovan êşand: "Fîlmê min tunebû, lê fîlm her tim bîr in. Em rojnamevan bîran çêdikin. Hevalên me ji ber çêkirina van bîran tên kuştin." Ev guhertin di destpêkê de nîqaşbar xuya bû jî, axaftina Gök û hebûna Dayika Sican, ruhê xelatê bi temamî nîşan da.
Xelatên Projeya Fîlmê ya FilmAmedê - Ji sê projeyan re piştgiriya çêkirin, post-prodüksiyon û alavên teknîkî hat dayîn: Ji projeya "Dengê Pûşê Di Hundirê Min De" re ji Dilan Engin, ji projeya "Ben û Sen" re ji Ahmet Petek û ji projeya "Gundem" re ji Fatma Çelik re piştgiriya çêkirin, post-prodüksiyon û alavên teknîkî hat dayîn. Ev xelat nîşan didan ku festîval ne tenê ji bo nîşandanê, lê ji bo piştgiriya sînemavanên di qonaxa hilberînê de jî xwedî mîsyonek e.
Rexne: Pirsgirêka "Festîvalek bigihîje herkesî"
Tevî naveroka bihêz a festîvalê, pirsgirêkên organîzasyonî û gihîştinê balê dikişandin.
Kêmasiya demê pirsgirêka herî berbiçav bû. Nîşandana fîlman bi giranî di saetên rojê de bû, ev yek bû sedem ku piraniya karkeran nikaribin beşdarî festîvalê bibin. Ji her fîlmî re tenê carekê nîşandana dubare hebû; ev ji bo sînemaverekî ku bixwaze 26 fîlman temaşe bike an jî rojnamevanekî ku bixwaze rexneyê binivîse têrê nedikir. Tevî ku ez bi xwe jî neçar mam çend fîlmên girîng ji dest bidim, ev nîşanek berbiçav a kêmasiya di bernamekirina festîvalê de bû.
Siyaseta ziman û jêrnivîsan yek ji qelsiyên herî cidî yên festîvalê bû. Fîlm bi zimanên kurdî, tirkî, farisî, îngilîzî, almanî, ermenî, yewnanî, erebî û îbranî hatin nîşandan, lê ji bo zazakî, ku li Amed û derdora wê xwedî nifûseke girîng e, ne fîlmek û ne jî jêrnivîsek hebû. Axaftina Hevşaredarê Peyasê Cengiz Dündar bi zazakî di merasîma destpêkê de jesteke sembolîk bû, lê ev yek di fîlman de nehat dîtin. Nebûna jêrnivîsên tirkî di hin fîlmên ku bi tirkî nehatibûn çêkirin de jî gihîştinê sînordar kir.
Di warê danasîn û xuyabûnê de divê festîval wêrektir be. 26 fîlmên hêja hatin nîşandan, lê ka çend kes ji van agahdar bûn? Kampanyayeke çalaktir li ser medyaya civakî, fragmanên fîlman, reklamên armanckirî dikaribû festîvalê bigihîne kitleyên berfirehtir.
Çîroka FilmAmedê çîrokeke hevgirtin û israrê ye. Hêvî dikim sala bê em ê FilmAmedeke berfirehtir û gihîştîtir bibînin.
Encam: Festîvalek mecbûrî
FilmAmed, îro ne tenê festîvalek "xweşik" an "girîng" e, hema hema festîvalek mecbûrî ye. Ji ber ku çîrokên li vir tên vegotin, li cihekî din nayên gotin, bihîstin û dîtin.
Gotinên Dilan Toftik ji Komîteya Amadekar a Festîvalê her tiştî kurt dike: "FilmAmedê careke din nîşanî me da ku belgefîlm bîra gel e, dengê gelan ê ku tê xwestin bê astengkirin, hafizaya wî ya ku tê xwestin bê jibîrkirin û bîranîna wî ye."
Di pênc rojan de li Amedê, di salonên tarî de me giriya, keniya, hêrs bû, hêvî kir. FilmAmed bi dawî bû, lê pirsên wê, hestên wê û bîra wê heta festîvala bê di nav me de dijî. Belkî hêza rastî ya festîvalê jî ji vir tê: Ji neqediyana wê, ji her sal ji nû ve zayîna wê, ji israra wê...
Di merasîma dawîlêdanê de gotinên Hevşaredarê Peyasê Cengiz Dündar di guhên min de deng vedan: "Di fîlman de me Rojin Kabaiş, Narin, Apê Musa, Uğur Kaymaz, Orhan Doğan, têkoşîna jinan, Ayşe Gökkan û Nagihan Akarsel dît. Gelê me got, 'Çi dibe bila bibe, em van bûyeran, hevalên xwe ji bîr nakin.' Em jî heta îro têkoşîna ku dimeşe wê biparêzin."
Gotinên Hevşaredara din Berivan Gülşen Sincar jî mîsyona festîvalê bi awayekî zelal diyar kir: "Pirsgirêka gel wekî pirsgirêka xwe dîtin û li dijî hewldana sîstemê ya ku gel ji çand, huner û rastiya xwe dûr dixe, xwezî sînema hebe, xwezî huner hebe. Em ê her tim li cem huner û hunermendan bin."
Hêvî dikim sala bê, ku FilmAmed wê 10emîn sala xwe pîroz bike, ev pirsgirêk bên çareserkirin, festîval hê bêtir mezin bibe û bi hêz bibe. Ji ber ku li van axan hê gelek çîrokên ku bên vegotin, gelek fîlmên ku bên nîşandan û gelek bîrên ku bên parastin hene.
"Bijî sînemaya azad, bijî civaka azad" Dilan Toftik, ku festîval bi vê nîşanan girt, mafdar bû. Civakeke azad, tenê bi sînemayeke azad mimkun e. Û FilmAmed, her sal di avakirina vê azadiyê de tûxlekî piçûk lê bi biryar datîne. Tevî tayînkirina qeyûman, zordariyan û sansûrê, ev festîval bi serbilindî li ser piyan dimîne, ne tenê çalakiyeke hunerî ye, lê di heman demê de têkoşîneke hebûnê ye.
Ezmaniya zexm a ku min di van pênc rojan de jiya, nîşanî min da ku FilmAmed ne tenê festîvalek e; dibistanek e, civakek e, navendeke bîrê ye, qadeke berxwedanê ye. Û ya herî girîng, hêviyek e.
Têbinî: Li gorî agahiyên dawî yên ku ji aliyê Nezîre Cibo, nûnera Weqfa Îsmaîl Beşîkçî ya Amedê ve hatine parvekirin, derbarê rewşa tenduristiyê ya Îsmaîl Beşîkçî de: Çarşemê, mamosteyê me Îsmaîl Beşîkçî, ku di beşa lênêrîna zêde ya Nörolojiyê de bû, bi biryara bijîşkên têkildar derbasî servîsa normal bû. Di sibeha 02.10.2025’an de; rewşa wî ya giştî baş e, hişê wî zelal e, di axaftinên xwe de peyvên watedar bikar tîne. Her çend rewşa hemîplejiya rastê (lawazî, felc) berdewam bike jî, di tevgerên dest û lingan de pêşveçûnên erênî hene. Piştî çend rojan çavdêrî û şopandinê, dê dest bi rehabîlîtasyona fîzîkî û dermankirinê bê kirin. Mamosteyê me pêvajoya krîtîk derbas kiriye.
Ez jê re şîfaya lezgîn dixwazim. Ez hêvî dikim ku ev ronakbîrê mezin, ku ji ber gotina “Kurd hene, pirsgirêka Kurd heye” 17 sal di zindanê de ma û ji ber polîtîkayên înkarê bedel da, zû bi zû tenduristiya xwe bi dest bixe.
Têbiniya dawîlêdanê: FilmAmed, di kêliya ku bi dawî bû de jî neqediya. Ji ber ku fîlmên wê nîşan da, çîrokên wê got û pirsên wê hişyar kir, wê li kolan, mal û qehweyên Amedê bên axaftin. Û belkî serkeftina festîvalekê jî bi vê tê pîvandin: Çiqas tê axaftin, çiqas şop dihêle, çiqas diguherîne...
FilmAmed, di 10emîn salê de hevdîtin. Hêvî dikim wê demê em di salonên mezintir de, bi fîlmên zêdetir, bi tevlêbûneke berfirehtir û di nav hawîrdoreke azadtir de bicivin.
