Di encama êrişên Îsraîlê yên li ser Xezeyê de rojnamegerek mir, du jî birîndar bûn

Artêşa Îsraîlê êrîşên xwe yên ji bo valakirina bakurê Xezeyê zêde kiriye. Duh (9ê Cotmehê) li herêma Cibaliya rojnamegerên ku nûçe dişopandin kirin armanc.

Li gorî nûçeya televizyona El-Eqsayê ku televîzyona Hemasê ye, balefirên şer ên Îsraîlê li xaçerêya Ebû Şerh a Cîbaliyê bi muşekê êrîşî tîma televizyonê ya ku nûçe dişopand, kir.

Di encama êrîşa hewayî ya li ser Cibaliya ku li bakurê Xezeyê ye de kameramanê televîzyona El-Aqsayê Mihemmed Et-Tananî mir û nûçegihan Tamir Lebed jî birîndar bû. Her wiha hate diyarkirin ku leşkerên Îsraîlê nehiştin ambulans biçin herêmê.

Kameramanê El Cezîreyê Fadî el-Wahîdî yê ku li Kampa Penaberan a Cibaliya nûçe dişopand, di encama gulebarana artêşa Îsraîlê de birîndar bû.

Rojnamegerê Filistînî Husam Şebat ragihand ku El Wehîdî bi guleyên sekvanan hat birîndarkirin.

Vîdeo: Piştî ku Fadî El-Wahidî birîndar bû, hevkarên wî ji ber ku leşkerên Îsraîlî bi berdewamî gule direşandin, nekarîn demekê nêzî wî bibin.

The moment the Palestinian journalist Fadi Alwhidi was shot by an Israeli sniper in the north of Gaza. pic.twitter.com/sH3537byPC