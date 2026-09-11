Di doza Ezgi Apartmanê de biryar hat dayîn: Ceza li 8 bersûcan hat birîn û 3 bersûcan jî beraet kir

Di erdhejên 6ê Sibata 2023an de li Mereşê 35 kes di Ezgi Apartmanê de miribûn. Di doza Apartmanê de dadgehê cezayên girtîgehê dan hin tohmetbaran û ji bo 3 tohmetbaran jî biryara beraatê da.
Di danişîna li 4emîn Dadgeha Cezayê Giran ya Mereşê de, bersûcên girtî Sami Kervancioglu û Mustafa Pekel, bersûcê weke negirtî tê darizandin M.T., karmendê dewletê M.D., parêzerên aliyan û gilîker amade bûn.
Bersûcê ku bi awayê negirtî tê darizandin E.D. û hin karmendên dewletê nehatin danişînê.
Lijneya dadgehê gotina dawî ji bersûcan pirsî.
Bersûcê girtî Mustafa Pekel diyar kir ku ew nêrîna dozger qebûl nake û îdîa kir ku di 4 ji 5 raporên di dosyayê de de hatiye diyakirin ku sûce wî nîne û lewma daxwaza beraet û berdana xwe kir.
Samî Kervancioglu jî diyar kir ku ew nêrîna dozger qebûl nake, sûcê wî nîne û 14 meh in di girtîgehê de ye, lewma daxwaza berdana xwe kir.
Sûcdarê negirtî M.T. jî destnîşan kir ku li Mereşê 35 avahiyên wî hene û got: "Min li wan deran şaşî nekiriye, ma ez ê di vê avahiyê de bikim? Daneyeke şênber bidin ku ez jî bi sûcê xwe bizanibim. Ez endezyarê bi salan im, tu şaşiya min tune ye."
Sucdarê ku bi awayê negirtî tê darizandin M.D. jî daxwaz kir ku heke cezayek bê birîn, bila ji sûcê "bikaranîna peywirê bi awayê xirap" bê birîn.
Parêzerê gilîkaran Rezan Epozdemir jî xwest ku ceza li sûcdaran werin birîn.
Parêzerê sûcdara Ersan Şen jî parastina muwekîlên xwe kir û daxwaza beraatkirina wan kir.
Cezayên hatin birîn
Lijneya dadgehê piştî navberê biryara xwe ragihand. Lijneyê bi tohmeta ku “bi qestî bûye sedema mirin û birîndarbûna ji yekî zêdetir kesan” 8 sal cezayê girtîgehê li Sami Kervancioglu û Mustafa Pekel birî.
Lijneyê du bersûc bi şertê kontrola edlî serbest berda ku derketina derveyî welat a wan qedexe kir û dê di heftê de du rojan biçe li qereqolê îmzeyê bidin.
Ji ber heman sûcî ji berpirsiyarê fennî M.T. re 6 sal û 8 meh cezayê girtîgehê hate birîn û 2 sal ji pîşeyê hat dûrxistin..
Karmendên Şaredariya Kahramanmaraşê yên wê demê, Rêveberê Berê yê Karên Îmarê F.Y, mîmar V.Ç, Cîgirê Rêveberê Îmar û Bajarvaniyê yê Şaredariya Onikişubatê S.A, endezyarê avahiyê A.G. û teknîkerê înşatê M.A.C. bi tohmeta ku“bi qestî bûye sedema mirin û birîndarbûna ji yekî zêdetir kesan” her yekî 4 sal 5 meh û 10 roj cezayê girtîgehê wergirtin.
Lijneyê ji bo çêkerê hundirîn ê pastexaneyê E.D. û karmendên Şaredariya Kahramanmaraşê yên wê demê mîmar M.D. û endezyarê makîneyê M.Ş. biryara beraatê da.
(HA/AY)