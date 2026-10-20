TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 20.10.2026 11:26 20 Cotmeh 2026 11:26
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 20.10.2026 11:33 20 Cotmeh 2026 11:33
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Di Deryaya Egeyê de yek jê zarok 12 penaber mirin

Li peravên Girava Midillî û Sisamê, di encama binavbûna du keştiyên penaberan de 12 kes mirin. Yek ji wan zarok bûye. Keştî di dema midaxeleya Hêzên Ewlekariya Qeraxan ên Yewnanistanê de serobino bûye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Di Deryaya Egeyê de yek jê zarok 12 penaber mirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li Deryaya Egeyê, li peravên giravên Midillî (Lesvos) û Sisamê (Samos) yên Yewnanistanê di 19ê Cotmehê de di du bûyerên cuda de, yek jê pitik bi giştî 12 penaber û koçber mirin.

Bûyer di dema midaxeleya Hêzên Ewlekariya Qeraxan ên Yewnanistanê de pêk hatine û di bûyeran de herî kêm 22 kes hatin rizgarkirin. Xebatên lêgerîn û rizgarkirinê yên ji bo sê kesên ku hatine ragihandin li peravên Sisamê winda bûne berdewam dikin.

Li peravên Yewnanistanê heta niha 79 penaber mirine
Li peravên Yewnanistanê heta niha 79 penaber mirine
15 Hezîran 2023

Li peravên Midilliyê şeş kes mirin

Di bûyera yekem a ku li peravên Agrilia ya li başûrê Girava Midilliyê pêk hatiye de, keştiya penaberan û bota Hêzên Ewlekariya Qeraxan ên Yewnanistanê li hev qelibîne.

Piştî lihevxistinê, di encama wergerîna keştiyê de çar mêr, jinek û pitikekî jiyana xwe ji dest dan. 8 kesên ku hatin rizgarkirin birin nexweşxaneyê. Di keştiyê de penaberên sûrî û fîlistînî hebûn.

Polîsên Yewnanistanê, welatiyekî Tirkiyeyê yê 37 salî ku di nav kesên hatine rizgarkirin de bû, bi gumana ku keştî ya wî ye û qaçaxçitiya mirovan kiriye, desteser kirin.

Li Sisamê jî şeş kes mirin

Bûyera duyem li Girava Sisamê pêk hat. Li gorî daxuyaniya Hêzên Ewlekariya Qeraxan ên Yewnanistanê, keştiya lezgîn a ku ji beravên Tirkiyeyê birê ketibû, di nav sînorê ava Yewnanistanê de hat tespîtkirin. Hêzên Ewlekariya Qeraxan îdîa kir ku keştiyê manevrayeke dijwar kiriye û piştre jî serobino bûye.

Di bûyerê de pênc mêr û jinekî mirin. Di daxuyaniyên destpêkê de hat ragihandin ku 14 kes hatine rizgarkirin. Welatiyekî Îranê ku di nav kesên hatine rizgarkirin de bû, bi gumana qaçaxçitiya mirovan hat desteserkirin.

Hêzên Ewlekariya Qeraxan ên Yewnanistanê û helîkoptereke leşkerî tevlî xebatên lêgerîn û rizgarkirinê bûn.

Hejmara penaberên li Yewnanistanê mirine gihîştiye 82yan
Hejmara penaberên li Yewnanistanê mirine gihîştiye 82yan
21 Hezîran 2023

Hikûmeta Yewnanistanê: Qaçaxçî berpirs in

Wezîrê Deryavanî û Polîtîkayên Giravan ê Yewnanistanê Vassilis Kikilias di daxuyaniya piştî bûyeran de qaçaxçiyên mirovan ji van mirinan berpirsiyar girt.

Kikilias diyar kir ku daneyên destpêkê ên têkildarî lihevxistina li Midilliyê nîşan didin ku keştiya lezgîn li aliyê çepê yê keştiya ewlekariyê xistiye û rewşa rastîn a bûyerê jî tê lêkolînkirin.

Mirinên li Egeyê pêk tên

Li gorî lêkolîna rêxistina Refugee Support Aegean (RSA) a ku navenda wê li Yewnanistanê ye û di meha Adara 2025an de hatibû weşandin, di seranserê sala 2024an de di 35 karesatên keştiyan yên li Deryaya Egeyê de herî kêm 171 kes mirin a an jî winda bûne.

Di Deryaya Egeyê di Sibata 2026an de li peravên Girava Sakizê di encama lihevxistina keştiya penaberan û bota Hêzên Ewlekariya Qeraxan ên Yewnanistanê, de herî kêm 15 kesan jiyana xwe ji dest dabûn.

(FY/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
mirina penaberan Yewnanistan
nûçeyên pêwendîdar
Hejmara penaberên li Yewnanistanê mirine gihîştiye 82yan
21 Hezîran 2023
/haber/hejmara-penaberen-li-yewnanistane-mirine-gihistiye-82yan-280620
Li peravên Yewnanistanê heta niha 79 penaber mirine
15 Hezîran 2023
/haber/li-peraven-yewnanistane-heta-niha-79-penaber-mirine-280340
Li peravên Yewnanistanê belemek noqî avê bûye: 59 penaber mirine
14 Hezîran 2023
/haber/li-peraven-yewnanistane-belemek-noqi-ave-buye-59-penaber-mirine-280324
li peravên Yewnanistanê du belemên penaberan bin av bûne: Herî kêm 15 kes mirine
6 Cotmeh 2022
/haber/li-peraven-yewnanistane-du-belemen-penaberan-bin-av-bune-heri-kem-15-kes-mirine-268122
IOM
Li Derya Spî di 9 salan de 25 hezar penaber mirine
4 Cotmeh 2022
/haber/li-derya-spi-di-9-salan-de-25-hezar-penaber-mirine-268014
Li peravên Sûriyeyê keştiyeke penaberan noqî avê bûye: 34 kes mirine
23 Îlon 2022
/haber/li-peraven-suriyeye-kestiyeke-penaberan-noqi-ave-buye-34-kes-mirine-267524
Yewnanistanê penaberên ku li çemê Merîçê asê mabûn rizgar kiriye
16 Tebax 2022
/haber/yewnanistane-penaberen-ku-li-ceme-merice-ase-mabun-rizgar-kiriye-265916
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Hejmara penaberên li Yewnanistanê mirine gihîştiye 82yan
21 Hezîran 2023
/haber/hejmara-penaberen-li-yewnanistane-mirine-gihistiye-82yan-280620
Li peravên Yewnanistanê heta niha 79 penaber mirine
15 Hezîran 2023
/haber/li-peraven-yewnanistane-heta-niha-79-penaber-mirine-280340
Li peravên Yewnanistanê belemek noqî avê bûye: 59 penaber mirine
14 Hezîran 2023
/haber/li-peraven-yewnanistane-belemek-noqi-ave-buye-59-penaber-mirine-280324
li peravên Yewnanistanê du belemên penaberan bin av bûne: Herî kêm 15 kes mirine
6 Cotmeh 2022
/haber/li-peraven-yewnanistane-du-belemen-penaberan-bin-av-bune-heri-kem-15-kes-mirine-268122
IOM
Li Derya Spî di 9 salan de 25 hezar penaber mirine
4 Cotmeh 2022
/haber/li-derya-spi-di-9-salan-de-25-hezar-penaber-mirine-268014
Li peravên Sûriyeyê keştiyeke penaberan noqî avê bûye: 34 kes mirine
23 Îlon 2022
/haber/li-peraven-suriyeye-kestiyeke-penaberan-noqi-ave-buye-34-kes-mirine-267524
Yewnanistanê penaberên ku li çemê Merîçê asê mabûn rizgar kiriye
16 Tebax 2022
/haber/yewnanistane-penaberen-ku-li-ceme-merice-ase-mabun-rizgar-kiriye-265916
Biçe serûpelê