Di Deryaya Egeyê de yek jê zarok 12 penaber mirin

Li Deryaya Egeyê, li peravên giravên Midillî (Lesvos) û Sisamê (Samos) yên Yewnanistanê di 19ê Cotmehê de di du bûyerên cuda de, yek jê pitik bi giştî 12 penaber û koçber mirin.
Bûyer di dema midaxeleya Hêzên Ewlekariya Qeraxan ên Yewnanistanê de pêk hatine û di bûyeran de herî kêm 22 kes hatin rizgarkirin. Xebatên lêgerîn û rizgarkirinê yên ji bo sê kesên ku hatine ragihandin li peravên Sisamê winda bûne berdewam dikin.
Li peravên Yewnanistanê heta niha 79 penaber mirine
Li peravên Midilliyê şeş kes mirin
Di bûyera yekem a ku li peravên Agrilia ya li başûrê Girava Midilliyê pêk hatiye de, keştiya penaberan û bota Hêzên Ewlekariya Qeraxan ên Yewnanistanê li hev qelibîne.
Piştî lihevxistinê, di encama wergerîna keştiyê de çar mêr, jinek û pitikekî jiyana xwe ji dest dan. 8 kesên ku hatin rizgarkirin birin nexweşxaneyê. Di keştiyê de penaberên sûrî û fîlistînî hebûn.
Polîsên Yewnanistanê, welatiyekî Tirkiyeyê yê 37 salî ku di nav kesên hatine rizgarkirin de bû, bi gumana ku keştî ya wî ye û qaçaxçitiya mirovan kiriye, desteser kirin.
Li Sisamê jî şeş kes mirin
Bûyera duyem li Girava Sisamê pêk hat. Li gorî daxuyaniya Hêzên Ewlekariya Qeraxan ên Yewnanistanê, keştiya lezgîn a ku ji beravên Tirkiyeyê birê ketibû, di nav sînorê ava Yewnanistanê de hat tespîtkirin. Hêzên Ewlekariya Qeraxan îdîa kir ku keştiyê manevrayeke dijwar kiriye û piştre jî serobino bûye.
Di bûyerê de pênc mêr û jinekî mirin. Di daxuyaniyên destpêkê de hat ragihandin ku 14 kes hatine rizgarkirin. Welatiyekî Îranê ku di nav kesên hatine rizgarkirin de bû, bi gumana qaçaxçitiya mirovan hat desteserkirin.
Hêzên Ewlekariya Qeraxan ên Yewnanistanê û helîkoptereke leşkerî tevlî xebatên lêgerîn û rizgarkirinê bûn.
Hejmara penaberên li Yewnanistanê mirine gihîştiye 82yan
Hikûmeta Yewnanistanê: Qaçaxçî berpirs in
Wezîrê Deryavanî û Polîtîkayên Giravan ê Yewnanistanê Vassilis Kikilias di daxuyaniya piştî bûyeran de qaçaxçiyên mirovan ji van mirinan berpirsiyar girt.
Kikilias diyar kir ku daneyên destpêkê ên têkildarî lihevxistina li Midilliyê nîşan didin ku keştiya lezgîn li aliyê çepê yê keştiya ewlekariyê xistiye û rewşa rastîn a bûyerê jî tê lêkolînkirin.
Mirinên li Egeyê pêk tên
Li gorî lêkolîna rêxistina Refugee Support Aegean (RSA) a ku navenda wê li Yewnanistanê ye û di meha Adara 2025an de hatibû weşandin, di seranserê sala 2024an de di 35 karesatên keştiyan yên li Deryaya Egeyê de herî kêm 171 kes mirin a an jî winda bûne.
Di Deryaya Egeyê di Sibata 2026an de li peravên Girava Sakizê di encama lihevxistina keştiya penaberan û bota Hêzên Ewlekariya Qeraxan ên Yewnanistanê, de herî kêm 15 kesan jiyana xwe ji dest dabûn.
(FY/AY)