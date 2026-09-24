Di çarçoveya lêpirsîna fonê de 14 kes hatin girtin

“Lêpirsîna fonê” ji aliyê Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê de tê birêvebirin. Di çarçoveya lêpirsînê de ji 17 kesên ku hatibûn desteserkirin. Karên îfadeyê yên wan kesan li dozgeriyê bi dawî bûn.
Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bulbul, Selçuk Kahya, Ugur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yildirim, Lutfi Çetinel, Berkan Gulen û Mehmet Erbey hatin girtin.
Her weha Halil İbrahim Ege, Buşra Alçelik û Gozde Hacioğlu jî bi şertê kontrola edlî serbest bûn.
Va ye wergera nûçeyê bi kurdiyeke gelekî hêsan, rojane û herikbar ku her kes bi rehetî tê de bibe xwedî agahî:
Çi bûbû?
Kireza fonê bi van îdîayan ket rojevê ku hin fonên razemeniyê pişka wan şirketên ku li bazarê kêm in stendin û bi awayekî sexte bihayê wan bilind kirin. Piştre, dema kesên ku perê xwe razandine xwestin pereyên xwe paşve bikişînin, fonan nekarîn van daxwazên wan pêk bînin.
Pirsgirêka yekem a dayîna pereyan di "Pusula Portfoy"ê de derket holê. Vê şirketê di hin fonan de nekarî daxwaza paşvekişandina pereyan a kesên ku perê xwe razandine cîbicî bike. Piştî wê, hin fonên "Tera Portfoy"ê jî ketin nav rewşa deyndariyê û nekarîn deyn bistîne. Ji ber ku bendewariyek çêbû ku van fonan ji bo neqid wê pişken di destê xwe de bifroşin, li Borsaya Stenbolê firoştin bilez bûn û endeksa BIST 100’î di 16ê Îlonê de rawestiya.
Desteya Bazara Sermayeyê (SPK) di 17ê Îlonê de fonên TEFASê yên şirketên Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus û Bulls Portfoyê ji kirîn û firotinê re girtin û ji van 131 fon xistin pêvajoya tasfiyeyê.
SPKê di heman rojê de ji ber karûbarên li ser pişken şirketên Katilimevim, Gundoğdu Gıda û Destek Finans Faktoringê, li ser bingeha xala 107/1ê ya Yasaya Bazara Sermayeyê ku tawana "xapandina piyasê" digire dest, li dijî 38 kesan giliyê sûc kir.
Di lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ve hat destpêkirin de, di qonaxa yekem de çar kes hatin girtin û ji bo 51 kesan jî biryara qedexeya derketina derveyî welat û sepandina astengkirina li ser mal û milkên wan hat dayîn.
Lêpirsîn di 19’ê Îlonê de hat berfirehkirin. Rêveberên Pusula Holding, Tera Yatırım û Tera Portfoyê jî di nav de gelek kes hatin desteserkirin. Serdozgeriyê ji MASAK’ê (Saziya Lêkolîna Sûcên Darayî) xwest ku liv û tevgera pere û sermayeyên krîpto yên rêveberên Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding û Bulls Yatirim Menkul Degerler û şirketên girêdayî wan ên ji sala 2024an vir ve bên lêkolînkirin.
Di 21ê Îlonê de jî di operasyona nû ya derbarê karûbarên pişken Katilimevimê de, ji bo 25 kesan lêpirsîn hat destpêkirin û 15 kes hatin desteserkirin.
(NÖ/AY)