Di 6 mehên destpêkê yên sala 2024an de herî kêm 878 karker mirine

Li gorî daneyên Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Karî (ISIG) di şeş mehên destpêkê yên sala 2024an de herî kêm 878 karker di dema karkirinê de mirine.

Di meha Kanûna Paşiyê de 161, di meha Sibatê de 149, di meha Adarê de 124, di meha Nîsanê de 165, di meha Gulanê de 142 û di meha Hezîranê de 137 karker di dema karî de mirine. Ji wan 33 jin û 845 jî mêr bûne.

Ji karkerên ku mirine jê 303 di beşa pîşesaziyê de, 227 di beşa avahîsaziyê de û 141 jî di beşa çandiniyê de dixebitîn.

Her weha ji karkerên ku mirine temenê 33yan di bin 18yî de ne. Meclîsa ISIGê temenê 42 karkeran diyar nekiriye.

Li gorî komên salan dabeşkirina karkeran weha ye:

o Yen temenên wan ji 14 û kêmtir , 13 zarokên karker

o Yên temenên wan di navbera 15-17yan de 20 zarok/ciwan

Yên temenên wan di navbera 18-29yan de 175 karker

Yên temenên wan di navbera 30-49yan de 361 karker

o Yên temenên wan di navbera 50-64an de 215 karker,

o 65 û berjortir 52 karker,

Her weha ji karkerên ku mirine jê herî kêm 33 penaber an jî koçber bûn. 19 ji Sûriyê, 6 ji Afganîstanê, 3 ji Îranê, 2 ji Rûsyayê û her yek ji Cezayîr, Gurcistan, Iraq, Sûdan, Ûkrayna û Turkmenistanê mirine.

(HA/AY)