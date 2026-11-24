Di 25ê Mijdarê Roja Têkoşîn û Hevgirtina Navneteweyî ya li Dijî Tundkariya Li Ser Jinan de, jin dê li dijî tundkarî, newekhevî û hejariyê li çar aliyên Tirkiyeyê li kolanan bin. Jin û LGBTİ+ dê li Stenbolê ji Taksîmê, li Enqereyê ji Bîrdariya Mafên Mirovan û li Îzmîrê ji qadan bang bikin û mafê jiyanê biparêzin.
Li gorî nûçeya Ekmek ve Gülê, bajar bi bajar cih û saetên çalakiyan ên di 25ê Mijdarê de wiha ne:
Edene: 18.00 | Parka Gazîpaşayê
Enqere: 19.00 | Kolana Yukselê
Antalya: 18.30 | Ber Banka Halkê ya Kapaliyolê
Artvîn/Hopa: 17.30 | Parka Hopayê
Aydin: 17.30 | Taşkopru
Aydin/Dîdîm: 16.30 | Ber Şaredariya Dîdîmê
Aydin/Kuşadasi: 18.00 | Çerxerêya Meteorolojiyê
Aydin/Nazîllî: 16.00 | Ber Banka TEBê
Aydin/Soke: 16.30 | Qada Hikûmetê ya Sokeyê
Balikesîr: 17.30 | Navenda Çandê ya Salîh Tozan
Balikesîr/Ayvalik: 17.30 | Ber Ogretmeneviyê
Balikesîr/Burhaniye: 12.00 | Ber Pirtûkxaneya Kevn
Balikesîr/Gomeç: 14.30 | Parka Saadettîn Baycan
Bursa: 18.30 | Qada Fomarayê
Çanakkale: 17.00 | Bazara Sêşemê ya Kevn
Denîzlî: 18.00 | Ber Walîtiyê
Dêrsim: 17.30 | Kolana Hunerê
Amed: 17.30 | Çerxerêya Dunyayê
Edîrne: 17.30 | Ber Mizgefta Kevn
Xarpêt: 17.00 | Qada PTTyê
Eskîşehîr: 19.00 | Deriyê Baxlarê yê Esparkê
Stenbol: 19.30 | Tunela Taksîmê
Îzmîr: 18.30 | Deriyê Lozanê yê Fûarê
Qeyserî: 17.45 | Qada Komarê (Ber Bûfeya Bajêr a Kevn)
Kocaelî: 18.00 | Ber Avahiya Kar a Şaredariyê
Kocaelî/Gebze: 18.30 | Rawestgeha Taksiyan a Çarşiya Kevn
Meletî: 17.30 | Depoya Avê ya Paşakoşkuyê
Mêrsîn: 19.00 | Kushimoto
Mugla/Bodrum: 18.00 | Ber Mizgefta Tepecîkê
Mugla/Datça: 16.00 | Mala Demokrasiyê
Trabzon: 18.00 | Ber Kotonê (Kolana Mereşê)
Riha: 17.30 | Novada AVM – Qada Topçûyê
(EMK/AY)