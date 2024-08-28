DGD-SEN: “CarrefourSA Depo İşçileri Kazandı”

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), 28 Ağustos'ta X platformundan yaptığı paylaşımda CarrefourSA bünyesindeki tüm mağaza çalışanlarına yüzde 10 zam yapıldığını ve iki ayrı taşeron firmanın CarrefourSA depolarından tamamen gönderildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, taşeron düzenin kaldırılmasıyla depo içinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması talepleri de kazanıldı. DGD-SEN, kazanımları 17 gündür direnen 300 CarrefourSA işçisine ve direnişe dayanışma gösteren yurttaşlara armağan etti.

DGD-SEN'in X platformundan yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

5 bin TL ara zam talebi sebebiyle, Esenyurt CarrefourSA deposunda çalışan sendikamız üyesi 4 işçinin işten atılması ile başlayan CarrefourSA depo direnişi bugün, 17. gününde zafere ulaştı.

Depoda taşeron düzeninin kaldırılması, tüm işçilerin kadroya geçirilmesi, ücretlere ara zam yapılması ve depo içinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması yönündeki talepler kazanıldı, hayata

geçirilmesi tarafımızca garantiye alındı. Sadece Esenyurt degil, CarrefourSA bünyesindeki tüm mağaza çalışanlarına %10 zam yapıldı. İki ayrı taşeron firma, CarrefourSA depolarından tamamen gönderildi.

17 gündür depo önünü, ülkenin dört tarafındaki CarrefourSA marketlerini, Sabancıların holding binalarını, market genel merkezlerini, kent meydanlarını doldurarak direnen 300 CarrefourSA işçisinin ve yine ülkenin dört bir yanını eylem alanına çevirerek direnişi büyüten herkesin birlikte kazandığı bu zafer, başta tüm işçi sınıfı olmak üzere, direnişe emek eden, dayanışma gösteren, takip eden ve bir umut arayan herkese armağan olsun.

İşçi aidati yağmalamak dışında tek bir faaliyeti olmayan büyük konfederasyonların, geniş sarı sendikaların karşısında tek gücü işçilerden ve halkımızın dayanışmasından alarak ülkenin en köklü sermayesine karşı kazanılan bu zafer, işçi sınıfının yeni zaferlerinin ışığı, tüm patronlara da işçi sınıfının bir selamı olsun. Çünkü direnenler mutlaka kazanır.