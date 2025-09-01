DFG’ye göre Türkiye’de 33 gazeteci hapis durumda

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Ağustos’un “Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu”nun Ağustos bilançosunu yayımladı.

“Gazetecilere dönük soruşturmaların açıldığı, haber takiplerinin engellendiği ve erişim engellerin devam ettiği bir ayı geride bıraktık” diyen DFG, Ağustos ayında adli tatil olmasına rağmen gazetecilere soruşturmalar açıldığını, çok sayıda yayına erişim engeli geldiğini belirtti. Şu özeti sundu:

“Ağustos’ta iki gazeteci saldırıya uğrarken, bir kişi tarafından Evrensel Gazetesi İzmir Bürosu'na silahı saldırı düzenlendi. Bu saldırıyı münferit bir olay olarak görmüyoruz, saldırının arka planı aydınlatılmalıdır. İki gazetecinin haber takibi engellendiği Ağustos ayında iki gazeteci de tehdit edildi.

Ağustos ayında ekolojik kırıma dikkat çeken ve taciz vakalarını haberleştiren dört gazeteciye soruşturma açıldı, yedi gazetecinin duruşması görüldü.

Ağustos ayında öne çıkan başlıklardan biri de erişim engelleri oldu. Kürtçe yayın yapan Ajansa Welat ve Xwebûn Gazetesi ile Yeni Yaşam Gazetesi ve KAOS GL’nin İnstagram hesabına, Fırat Haber Ajansı, Etkin Haber Ajansı’nın ise X hesabına erişim engeli getirildi.

Yeni Demokrasi Gazetesi’nin web sitesine de erişim engelinin getirildiği Ağustos ayında 32 internet sitesi, yedi haber URL’si ve 43 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

RTÜK, TELE1 televizyonuna beş gün ekran karartma cezası verirken, beş kere de program durdurma cezası verdi.

Dünya Barış Günü’nü kutladığımız bu günlerde gazeteciler dönük saldırılar hız kesmeden sürüyor. Bu vesile ile bir kez daha Dünya Barış gününü kutluyor, tüm dünyada halkların bir arada yaşadığı barışa vesile olmasını diliyoruz. Bu temelde barış ve özgürlük yürüyüşünü biz gazeteciler, bir görev olarak görüyor ve bu yürüyüşü büyütmeye çağırıyoruz.”

DFG ayrıca Ağustos itibariyle 33 gazetecinin cezaevinde olduğu bilgisini paylaştı. İsimler şöyle:

Ahmet Uzan – Sabah Egeli Gazetesi Haber Müdürü

Ali Barış Kurt – Gazeteci

Ali Ünal – Zaman Gazetesi Köşe Yazarı

Ali Yavuz– LeMan Dergisi Müessese Müdürü

Aslan Özdemir – LeMan Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Cebrail Okçu– LeMan dergisi grafikeri

Celalettin Yalçın – Gazeteci

Devrim Ayık – Özgür Halk Dergisi Çalışanı

Doğan Pehlevan– LeMan Degisi Karikatüristi

Elif Ersoy – Yürüyüş Dergisi Yazı İşleri Sorumlusu

Erdal Süsem – Eylül Dergisi Editörü

Ercüment Akdeniz – Gazeteci

Erol Zavar – Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Fatih Altaylı – Gazeteci

Furkan Karabay – Gazeteci

Gültekin Avcı – Bugün Gazetesi Köşe Yazarı

Hamdullah Bayram – Gazete Dağıtımcısı

Hatice Duman – Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Kadir Koç – Hüryol İmtiyaz Sahibi

Mehmet Baransu – Taraf Gazetesi Yazarı

Miktat Algül – Mezitli FM Genel Yayın Yönetmeni

Murat Çapan – Nokta Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Murat Verim – Gazeteci

Mustafa Gök – Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi

Osman Çalık – Samanyolu Haber Radyo Yayın Yönetmeni

Özden Kınık – TRT çalışanı

Perihan Erkılınç – Özgür Gelecek Muhabiri

Recai Morkoç – Cihan Haber Ajansı Antalya Bölge Bürosu Editörü

Sami Tunca – Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Semih Elitaş – Azadiya Welat Gazetesi Çalışanı

Songül Yücel – Önsöz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Zafer Aknar – LeMan Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Ziya Ataman – Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

(HA)