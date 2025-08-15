ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2025 16:54
 ~ Son Güncelleme: 15 Ağustos 2025 17:38
1 dk Okuma

DFG’den Evrensel’e dayanışma ziyareti: Saldırılar münferit değil

DİSK Basın-İş Diyarbakır Temsilcisi Hakkı Boltan da, “Evrensel’e yapılan saldırı basına ve gazeteciliğe yöneliktir. Bunun karşısında en doğru tutum dayanışmadır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DFG’den Evrensel’e dayanışma ziyareti: Saldırılar münferit değil
Fotoğraf: MA

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), İzmir bürosu kurşunlanan Evrensel Gazetesi Diyarbakır Temsilciliği’ni ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

İzmir’de protesto: “Evrensel susmadı, susmayacak”
İzmir’de protesto: “Evrensel susmadı, susmayacak”
14 Ağustos 2025

MA'daki habere göre, ziyarette konuşan DFG Eşbaşkanı Selman Çiçek, saldırıyı münferit bir olay olarak görmediklerini belirtti. Çiçek, “Bu tür saldırıları daha önce de yaşadık; Özgür Ülke gazetesinin bombalanmasında, Metin Göktepe’nin dövülerek katledilmesinde. Gazete kurumlarına yönelik saldırılar asla tesadüfi değildir. Arkasındaki karanlık güçler mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Biz de bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz. Evrensel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Evrensel gazetesi çalışanı Elif Ekin Saltık ise, Özgür Basın’ın 1990’lı yıllardan bu yana baskı altında olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Gazete binalarımız bombalandı, çalışanlarımız hedef alındı. Evrensel, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, çocukların ve Kürt halkının haklı mücadelesinin yanında olduğu için bu saldırıyla karşı karşıya kaldı. Ancak kalemimiz susmayacak, halkın gerçek habere ulaşma hakkını savunmaya devam edeceğiz.”

DİSK Basın-İş Diyarbakır Temsilcisi Hakkı Boltan da, “Evrensel’e yapılan saldırı basına ve gazeteciliğe yöneliktir. Bunun karşısında en doğru tutum dayanışmadır” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Evrensel evrensel gazetesi
ilgili haberler
İzmir’de protesto: “Evrensel susmadı, susmayacak”
14 Ağustos 2025
/haber/izmirde-protesto-evrensel-susmadi-susmayacak-310399
Evrensel'in İzmir bürosuna silahlı saldırı
13 Ağustos 2025
/haber/evrensel-in-izmir-burosuna-silahli-saldiri-310371
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İzmir’de protesto: “Evrensel susmadı, susmayacak”
14 Ağustos 2025
/haber/izmirde-protesto-evrensel-susmadi-susmayacak-310399
Evrensel'in İzmir bürosuna silahlı saldırı
13 Ağustos 2025
/haber/evrensel-in-izmir-burosuna-silahli-saldiri-310371
Sayfa Başına Git