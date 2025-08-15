DFG’den Evrensel’e dayanışma ziyareti: Saldırılar münferit değil

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), İzmir bürosu kurşunlanan Evrensel Gazetesi Diyarbakır Temsilciliği’ni ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

İzmir’de protesto: “Evrensel susmadı, susmayacak”

MA'daki habere göre, ziyarette konuşan DFG Eşbaşkanı Selman Çiçek, saldırıyı münferit bir olay olarak görmediklerini belirtti. Çiçek, “Bu tür saldırıları daha önce de yaşadık; Özgür Ülke gazetesinin bombalanmasında, Metin Göktepe’nin dövülerek katledilmesinde. Gazete kurumlarına yönelik saldırılar asla tesadüfi değildir. Arkasındaki karanlık güçler mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Biz de bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz. Evrensel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Evrensel gazetesi çalışanı Elif Ekin Saltık ise, Özgür Basın’ın 1990’lı yıllardan bu yana baskı altında olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Gazete binalarımız bombalandı, çalışanlarımız hedef alındı. Evrensel, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, çocukların ve Kürt halkının haklı mücadelesinin yanında olduğu için bu saldırıyla karşı karşıya kaldı. Ancak kalemimiz susmayacak, halkın gerçek habere ulaşma hakkını savunmaya devam edeceğiz.”

DİSK Basın-İş Diyarbakır Temsilcisi Hakkı Boltan da, “Evrensel’e yapılan saldırı basına ve gazeteciliğe yöneliktir. Bunun karşısında en doğru tutum dayanışmadır” dedi.

(EMK)