DFG: Hîna li Tirkiyeyê 53 rojnameger girtî ne

Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) rapora xwe ya meha Kanûna Paşiyê ya 2024an aşkere kir.

Li gorî rapora DFGyê heta sala 2024an li tevahiya girtîgehên Tirkiyeyê 53 rojnameger girtî ne. Her weha di nava mehekê de 2 rojnameger hatin desteserkirin û 2 jî hatin girtin. Li gel wê li dijî rojnamevanan lêpirsîn, doz û cezakarin qet kêm nabin. Ji bilî biryarên binçavkirin û girtinê yên li dijî hem pîşeyên me, binpêkirinên mafan, zext û qedexe di meha ewil a salê de ji rojevê neketin.”

Komeleyê bal kişandiye li ser zext û zora di sala 2023yan de li rojnamegeran û saziyên medyayê hatine kirin û diyar kiriye ku “Mixabin meha ewil a sala nû jî em bi heman tabloyê diqedînin.”

DFGyê rewşa Hevseroka xwe Dîcle Muftuoglûyê bi bîr xistiye ku ji 3yê Gulana 2023yan û vir ve girtî ye. Muftuoglû di 18ê Kanûna Paşiyê de carek edin derkete pêşberî dadgehê lê tehliye nebû: “Neberdana Muftuoglûyê ya ji ber xebatên xwe yên rojnamegeriyê tê darizandin û ji aliyê dadgehê ve bi îdiayên pûç dîl tê girtin, ji cezakirinê derbas kiriye û veguheriye zilmê.”

Gef li rojnamegeran xwarin

Daxuyaniya Komeleyê cih daye gefên di meha Kanûna Paşiyê de li rojnamegeran hatine xwarin ku rojnameger Medîna Mamedoglû, Altan Sancar û Îsmaîl Arî her sê rojnamegerên gef li wan hatine xwarin: “Ji rojnameger Medîne Mamedoglû re li ser hesaba wê ya dîjîtal medyayê, peyamên ku gef û heqaret di nava xwe de dihewandin hatin şandin. Her wiha li platforma medyaya dîjîtal Xyê bikarhênerekî bi navê ‘Jîtemcî’ wêneyê guleyê ji Altan Sancar re şand, dîsa nûçegihanê BîrGunê Îsmaîl Ari bû hedefa Terîqata Menzîlê. Ev tiştên qewimîn tenê çend mînakên zext û gefên ku li rojnamevanan hatine xwarin in.

“Qanûna Dezenformasyonê”

“Qanûna Dezenformasyonê” yek ji mijarên ku di raporê de behsa wê hatiye kirin. DFGyê bi van gotinan behsa encamên vê qanûnê kiriye. “Di meha dawî de li gelemperiyê Tirkiyeyê ji aliyê dadgehan ve derbarê nûçeyan de 11 caran biryara qedexeya weşanê hate dayîn. Ev yek nîşan dide ku ‘Qanûna Dezenformasyonê’ hêj çawa dixebite. Bi heman awayî, gelek nûçe û parvekirinên medyaya dîjîtal hatin astengkirin. Ev yek weke daneyan di nava tespîtên me de cih girt."

DFGyê herî dawî xwestiye Dîcle Muftuoglû û hemû rojnamegerên girtî serbest bibin.

(FD)