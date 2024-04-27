DFG: Gazeteciliği yargılamaktan vazgeçin

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), 23 Nisan’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Urfa'da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 9 gazeteciden 3’ünün tutuklanmasına dair yazılı açıklama yaptı.

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Gazetecilerin özellikle Kürt sorunu, savaş, Abdullah Öcalan’a yönelik tecridi işlediği tüm haberlerinin cımbızlanarak suç gibi gösterilmeye çalışıldığı belirtilen açıklama şöyle:

“Kürt sorunu ve tecridin bu ülkenin temel gündemlerinden olduğunu, gazetecilerin bu konuları işlemesinin suç olmadığını hatırlatıyoruz."

“Soruşturma dosyasına konulan ve “örgüt üyeliği” ile ilişkilendirilmeye çalışılan her bir haber toplum yararı gözetilerek bilgilendirme amaçlı yapılan haberlerdir. İktidar yıllardır Kürt sorunu başta olmak üzere Türkiye’de kanayan yaraya dönüşen her bir gündeme dair haber yapan gazetecileri hedef alıyor. Sansür, soruşturma, engelleme, dava ve tutuklamalarla gazetecileri susturmaya çalışan iktidara çözümün gazetecileri hapsetmekte olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz."

"Türkiye’nin demokratikleşmesi ve sorunların çözümü için basın ve ifade özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırın, gazeteciliği yargılamaktan vazgeçin.”

Üç gazeteci tutuklandı: Hakikat yolculuğumuz günlük değil, ömürlüktür

Üç gazeteci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ne olmuştu? İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında 23 Nisan’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Esra Solin Dal ve Mehmet Aslan, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Enes Sezgin, özgür basın çalışanları Saliha Aras, Yeşim Alıcı, Beste Argat Balcı, Şirin Ermiş, Erdoğan Alayumat ile MA eski muhabiri Doğan Kaynak savcılığa sevk edildi. MA muhabiri Mehmet Aslan, Ankara Adliyesi'nden, gazeteci Kaynak ise Urfa Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savcıya ifade verdi. Gözaltındaki diğer gazeteciler ise Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifadeleri alındı. MA’nın haberine göre; gazetecilere, yaptıkları haberler, haber kaynaklarıyla yaptıkları telefon konuşmaları ve X sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları soruldu. Gazeteciler Mehmet Aslan, Esra Solin Dal ve Erdoğan Alayumat, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Üç gazeteci tutuklandı.

(EMK)