Dîroka Weşanê: 1 Îlon 2025 14:13
 ~ Nûkirina Dawî: 1 Îlon 2025 14:23
3 xulek Xwendin

DFG: Di Tebaxê de ji bo 4 rojnamegeran lêpirsîn hatiye vekirin, 2an jî gef xwarine

DFGê da zanîn ku di meha Tebaxê de ji bo 4 rojnamegeran de lêpirsîn hatiye vekirin, gef li 2 rojnamegeran hatiye xwarin û 33 rojnameger girtî ne.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

DFG: Di Tebaxê de ji bo 4 rojnamegeran lêpirsîn hatiye vekirin, 2an jî gef xwarine

Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG), Rapora Binpêkirina Mafan a Meha Tebaxê aşkera kir.

Di raporê de hate gotin ku meha Tebaxê jî bi lêpirsînan, astengkirina şopandina nûçeyan û astengkirina malperan derbas bûye.

Di raporê de hate gotin ku meha Tebaxê tevî ku meha betlaneya edlî bû jî derheqê rojnamegeran de lêpirsîn hatin destpêkirin û derheqê gelek nûçeyan de biryara astengkirina xwegihandina gelek weşanan hate dayîn.

5 Tebax 2025

Daxuyaniya DFGê weha ye:

“Di meha Tebaxê de 2 rojnameger bi êrişan re rû bi rû man, kesekî li dijî Ofîsa Rojnameya Evrenselê ya Îzmîrê êrişa çekdarî pêk anî. Em vê êrişê wek bûyerek bi tena serê xwe (munferît) nabînin. Divê piştperdeya êrişê were ronîkirin. Di meha Tebaxê de şopandina nûçeyan a 2 rojnamegeran hate astengkirin û gef li 2 rojnamegeran hate xwarin. Di meha Tebaxê de derheqê 4 rojnamegerên ku balê kişandin ser talana ekolojiyê û bûyerên tacîzê kirin nûçe lêpirsîn hate destpêkirin. Di vê mehê de danişîna doza 7 rojnamegeran hate lidarxistin.”

Astengkirina malperan

“Saziya Agahiyên Teknolojiyê û Ragihandinê (BTK) di meha Tebaxê de hesabên Instagramê ya Ajansa Welat û Rojnameya Xwebûnê ku xwerû bi Kurdî weşanê dikin, hesabê Instagramê yê rojnameya Yenî Yaşamê û KAOS GL’ê asteng kir. Her wiha saziya navborî hesabên X’ê yê Ajansa Nûçeyan a Firatê û Ajansa Nûçeyan a Etkînê jî jixwegihandinê re asteng kir. Di vê meha bihûrî de xwegihandina malpera Rojnameya Yenî Demokrasiyê jî hate astengkirin. Di meha Tebaxê de 32 malperên înternetê, URL’ên 7 nûçeyan û 43 heabên medyaya dîjîtal hatin astengkirin. RTUKê cezayê reşkirina ekranê ya 5 rojan li televîzyona TELE1’ê birî û 5 caran jî cezayê sekinandina bernameyê birî.

Di van rojên ku em Roja Aştiyê ya Cîhanê pîroz dikin de bênavber û bêserûber êrişên li dijî rojnamegeran û binpêkirinên li dijî rojnamegeriyê didomin. Em bi vê wesîleyê carek din Roja Aştiyê ya Cîhanê pîroz dikin û em daxwaz dikin ku roja aştiyê li hemû cîhanê bibe wesîleya wekheviya gelan ku bi hev re bijîn. Di vê çarçoveyê de em rojnameger meşa aştî û azadiyê wek peywîrekê dibînin û em banga mezinkirina vê meşê dikin.”

Binpêkirin

“2 rojnameger û avahiyeke rojnameyê rastî êrişê hatin. Gef li 2 rojnamegeran hate xwarin û 2 rojnameger dema nûçe dişopandin hatin astengkirin. Der heqê 4 rojnamegeran de lêpirsîn hate destpêkirin. Darizandina 7 rojnamegeran a ji 5 ddosyayan domiya. Li girtîgehan niha 33 rojnameger hene û karê 13 rojnamegeran hate bidawîkirin. Îlana 8 weşanan hate birîn. Ji bo TELE1’ê 5 caran cezayê sekinandina bernameyê û 5 rojan jî reşkirina ekranê hate birîn. 32 malperên înternetê hatin girtin û xwegihandina 7 nûçeyan hate astengkirin. 43 hesabên medyaya dijîtal û parvekirin hatin astengkirin.”

4 Adar 2025

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
dfg Komelaya Rojnamegeran a Dicle Firatê
