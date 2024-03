DFG: Di meha Sibatê de 13 rojnameger hatin desteserkirin, 3 rojnameger hatin girtin

Komeleya Rojnamegeran a Dîcle û Firatê (DFG) rapora xwe ya Sibata 2024an aşkere kir. Li gorî rapora DFGyê, di meha Sibatê de 13 rojnameger hatin desteserkirin, 3 rojnameger hatin girtin, polîs û leşkeran bi ser malên 11 rojnamegeran de girtin û êrîş li 4 rojnamegeran bûn. Dîsa tundî li 9 rojnamegeran bûye, 5 rojnameger hatine astengkirin û li girtîgehê mafê rojnamegerekî/ê hatiye binpêkirin.

Kîbriye Evren û Selamet Tûran, di 9ê Sibatê de, 5 rojnameger di 13ê Sibatê de li Îzmîrê, 3 rojnameger jî di 27ê Sibatê de li Wanê hatibûn desteserkirin: “Berdana rojnamegerên li Îzmîrê ya piştî pêvajoya binçavkirinê ya 4 rojan a bi şertê kontrola edlî û hefsa malê tê wateya ‘Em we berdidin lê em we hefsî malê dikin û nahêlin hûn rojnamevaniyê bikin.’ Bûyera ku em dibêjin nayê xwestin ku rojnameger nûçeyan çêbikin tam jî ev e. Ji bilî van binçavkirinan girtina nûçegihanê PÎRHAyê Dîren Keser a di 28ê sibatê de li Mêrsînê, careke din nîşan da ku desthilat çiqas ji rojnamegeran ditirse. Revandina Silêman Ehmed a li Herêma Kurdistana Federe ku 132 roj in agahî jê nayên girtin jî dide nîşandan ku PDK’ê azadiya çapemeniyê çawa bin pê kiriye.”

Li gorî heman raporê lêpirsîna 8 rojnamegeran hatiye kirin, doz li 4 rojnamegeran hatiye vekirin, 9 rojnameger li ser hev bi 20 sal û 6 meh û 18 roj cezayê girtîgehê û li ser hev bi 35 hezar û 920 TL cezayê pereyan hatine cezakirin. 42 rojnameger girtî ne û darizandina 53 rojnamegeran didome.

DFGyê diyar kiriye ku Saziya Bilind a Radyo û Televîzyonan (RTUK) 6 weşanên televîzyonan û 3 weşanên bernameyan dane sekinandin, 9 caran ceza li radyo û televîzyonan biriye.

Di meha Sibatê de malpereke înternetê hatiye girtin, 30 nûçe hatine qedexekirin, 50 hesabên medyaya civakî hatine astengkirin.

“Hêj gelek rojnameger di nava çar dîwaran de ne”

DFGyê di daxuyaniya xwe de bal kişandiye li ser serbestbûna hin rojnamegeran a di meha Sibatê de ku hevseroka komeleyê Dîcle Muftuoglû yek ji wan e: “Hêj gelek rojnameger di nava çar dîwaran de ji azadiya xwe bêpar in. Ev ecêbiya hiqûqê li qada azadiya raman û îfadeyê ya li welat weke lekeyeke reş disekine. Ji ber vê yekê em dixwazin ku rojnamegerên ji azadiya xwe bêpar hatine hiştin demildest bên berdan.”

(FD)