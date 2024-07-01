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Yayın Tarihi: 1 Temmuz 2024 17:47
 ~ Son Güncelleme: 1 Temmuz 2024 17:56
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Dezenformasyon suçlamasıyla yargılanan gazeteci Onur Öncü beraat etti

Durşmada savcı Öncü'nün paylaştığı bilgiden kaynaklı 'toplumun dirlik ve düzeni açısından somut tehlike hali yaratacak koşullar oluşturduğuna ilişkin delil elde edilemediği' gerekçesiyle beraat istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dezenformasyon suçlamasıyla yargılanan gazeteci Onur Öncü beraat etti
Fotoğraf: MLSA

2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda ‘Hakkari, Diyarbakır ve Urfa’da çeşitli sandıklarda Yeşil Sol Parti’ye verilen oyların MHP’ye yazıldığı’ yönündeki iddiayı X’te (Twitter) paylaştığı için ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)’ suçlamasıyla hakkında dava açılan gazeteci Onur Öncü beraat etti.

Kararın ilk duruşmada çıktığı Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılamada Öncü’yü Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nden (MLSA) avukatı Fatih Aydın savundu.

Öncü iddianameye karşı yaptığı savunmada, "Kastım yanıltıcı bilgiyi yaymak değildi, bir gazetecinin paylaşımını alıntılayarak durum aktarımı yaptım. Bu bilgi üzerinden yorumumda Yeşil Sol Parti’nin seçim usulsüzlüğü iddialarına karşı Hakkari'de başlattığı nöbete de yer verdim. Ben o tarihlerde İstanbul'daydım. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Daha sonra söz alan Fatih Aydın ise iddianame savcısının ‘somut tehlikeyi’ açıklamak zorunda olduğunu söyledi. “Müvekkilin attığı tweetten dolayı bir tane olay çıkmamış, somut tehlike oluşmamıştır. Paylaşım basın özgürlüğü kapsamındadır" diye konuştu.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcı, paylaşılan bilgiden kaynaklı 'toplumun dirlik ve düzeni açısından somut tehlike hali yaratacak koşullar oluşturduğuna ilişkin delil elde edilemediği' gerekçesiyle Öncü'nün beraatına karar verilmesini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Öncü'nün "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasından beraatına hükmetti.

Ne olmuştu?

Onur Öncü, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, "Hakkari, Diyarbakır ve Urfa'da çeşitli sandıklarda Yeşil Sol Parti'ye verilen oylar da MHP'ye yazılmış, MHP oyları çalarak kendisini yüzde 10'a kadar getirmiş. Bu arada Hakkari'de oy hırsızlığına karşı YSP demokrasi nöbeti başlattı" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Hemen ertesinde Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 2020 yılında iptal ettiği polise "sanal devriye" yetkisi veren uygulama ile Öncü hakkında soruşturma başlatıldı. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturma daha sonra hazırlanan iddianameyle davaya dönüştü.

(HA)

onur öncü halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma TCK 217/A Dezenformasyon kanunu
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