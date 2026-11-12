'Dezenformasyon' suçlamasıyla bir ceza da Fırat Fıstık’a

AKP’li yetkililerin “Gazeteciler üzerinde kullanılmayacak” dediği “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)” suçlamasıyla gazeteciler yargılanmaya devam ediyor.

Bu kez Medyascope muhabiri Fırat Fıstık, 14 Kasım 2024’te Sözcü’de yayımlanan “Bakanlık, İsrail’den mal alıyor” başlıklı haberi nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dava bugün 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, İBB davasında ek savunma yapacağı için duruşmaya katılamayan Fıstık’ın avukatı Baran Kaya’nın mazeretini kabul etmedi. Hakim mazeretin zorunlu bir nedene dayanmadığı söyledi.

Savcı verdiği mütalaada, Milli Savunma Bakanlığı’nın sitesinde de yer alan ihale bilgisine rağmen haberin gerçekten uzak ve kamuoyunu yanıltıcı ifadeler içerdiğini, algı oluşturmaya yönelik bir haber olduğunu öne sürdü.

Kararını açıklayan mahkeme Fıstık’ı 1 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Beş yıl süreyle erteledi.

Fıstık haberde, Milli Savunma Bakanlığı Ankara Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün F-4 uçaklarının soğutma sıvısı için 19 Eylül 2024’te İsrail merkezli Elbit Systems’ten alım yaptığını yazmıştı.

Türkiye’den şirketlerinin satın alma öncesinde Bakanlığa başvurduğunu ancak başvurularına olumsuz yanıt verildiğini de habere eklemişti. Söz konusu alım bakanlığın internet sitesinde de duyurulmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 14 Kasım 2024’te habere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Söz konusu haberi buradan okuyabilirsiniz.

"Dezenformasyon yasası meşru gazeteciliği kriminalize eden bir baskı aracına dönüştü"

En az 13 gazeteci tutuklandı

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) 2025-2026 Basın Özgürlüğü Raporu uygulamada ortaya çıkan tabloya ilişkin veriler içeriyor.

TGS’ye göre, yasanın yürürlüğe girdiği Ekim 2022’den 1 Nisan 2026’ya kadar en az 88 gazeteci hakkında toplam 113 soruşturma başlatıldı. Bu dönemde 29 gazeteci gözaltına alındı, altı gazeteci tutuklandı. Bir gazeteci hakkında da konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildi.

TGS ayrıca bu tarihe kadar TCK 217/A kapsamında açılan davalarda kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığını bildirdi. Ancak TGS raporunun veri kesim tarihi olan 1 Nisan 2026’dan sonra da gazeteciler aynı maddeden tutuklandı.

Aydınpost imtiyaz sahibi Yelis Ayaz, 15 Mayıs’ta, Evrensel muhabiri Doğa Baskan 25 Haziran’da, gazeteci Ali Çağatay 26 Haziran’da, Cem Küçük 31 Temmuz’da, gazeteci Ali Tarakcı 26 Eylül’de aynı madde kapsamında tutuklandı.

Son olarak gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı da 9 Ekim’de tutuklandı.