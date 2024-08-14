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DÜNYA
Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2024 11:05
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2024 11:10
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Deyrizor’da ABD üssüne roketli saldırı

Bölgede altı gündür süren çatışmalar ve düzenlenen saldırılarda sekizi çocuk 18 sivil hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Deyrizor’da ABD üssüne roketli saldırı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Kuzey ve Doğu Suriye’ye bağlı Deyrizor sınırlarındaki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusunun konuşlandığı askeri üsse dün gece (13 Ağustos) roket saldırısı düzenlendi. 

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Koniko Gaz Sahasındaki ABD üssü bölgesini Fırat Nehri'nin batısında konuşlanan İran destekli grupların bombaladığını aktardı.

Koalisyona ait savaş uçakları ise Deyrizor'un doğusunda ve Haşşam beldesi çevresinde İran destekli gruplara ait askeri noktaları vurdu.

45 kişi öldü

SOHR ayrıca, Deyrizor kırsalında Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ile İran destekli militanlar arasında altı gündür süren çatışmalar sırasında 45 kişinin öldüğünü belgeledi:

  • Sekiz çocuk dahil olmak üzere 18 sivil.
  • İki SDG savaşçısı.
  • 17 İran destekli militan.
  • 8 İran destekli milis.

Ayrıca 48 sivil ve yedi savaşçı da yaralandı.

Resmî olarak henüz saldırıyı üstlenen herhangi bir grup olmazken, ABD de konuya ilişkin açıklama yapmadı. (TY)

Deyrizor abd sdg Kuzey ve Doğu Suriye
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