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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Aralık 2024 05:24
 ~ Son Güncelleme: 7 Aralık 2024 13:31
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SURİYE'NİN DOĞUSUNDA DEĞİŞEN GÜÇ DENGESİ

Deyrizor'dan çekilen Suriye Ordusu boşalttığı alanları SDG'ye devrediyor

Anadolu Ajansı Deyrizor'dan geçtiği haberlerde Suriye Ordusu'nun Irak ile İran arasındaki başlıca ikmal koridorunun geçtiği alanlardan çekilmesiyle Deyrizor kent merkezi ve ülkenin doğusundaki en önemli ulaşım hattının SDG denetimine devredildiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Deyrizor'dan çekilen Suriye Ordusu boşalttığı alanları SDG'ye devrediyor
Deyrizor Suriye'nin Doğusunda, Fırat üzerindeki stratejik konumuyla en önemli kentlerden biri

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) ve Türkiye tarafından kurulup donatılan Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Rusya desteğiyle Şam yönetimi tarafından kıstırıldıkları İdlib'den çıkıp önce Halep, ardından, Hama ve Humus'un yönetimini ele geçirerek Şam'a doğru ilerlemeleri ülkenin doğusundaki askeri güç dengesini de değiştirdi.

Esad yönetiminin cihatçı güçlerin ilerleyişini durdurmak ve Şam savunmasını tahkim etmek için ülkenin doğusundaki kuvvetlerini batıya doğru çekmesinin doğurduğu güç boşluğunu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) dolduruyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "[...] ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin ayırdığı hat üzerinde, [SDG kontrolündeki] bölgeye yönelik güçlerinden bazılarını buradan çekmeye devam eden Beşşar Esed rejimi, Deyrizor il merkezinin kontrolünü [SDG'ye] devretti."

AA, "Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ile Hatla köylerinden çekilen ve ülkenin batısına giden rejim ordusu[nun], bu 7 köyü ve Deyrizor Askeri Havaalanı'nı da [SDG'ye bıraktığını]" haber verdi.

AA "yerel kaynaklardan" edindiği bilgiye göre "rejim[in], Deyrizor'da il merkezi ve diğer kırsal bölgeler[deki] güçlerini Şam'a kaydırmaya hazırlan[dığını]" da duyurdu.

Buna göre, "Deyrizor il merkezinde sadece bir askeri bölgede varlık göstermeyi amaçlayan rejim güçleri, İran destekli gruplarla Meyadin ilçesinden çekilerek, Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanmaya devam ediyor."

"[...]  İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye ulaşmak için kullandığı karayolu da Deyrizor il merkezinden geçiyor."

Deyrizor'daki İran varlığı

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.

Fırat'ın doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli SDG kontrolü altındayken  il merkezi ve diğer kırsal bölgeler Beşar Esad rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi.

Anadolu Ajansı'nın değişen dili

Anadolu Ajansı Suriye'nin doğusundaki gelişmeleri 6 Aralık Cuma günü TSİ 13:33 ile 18:15 arasında Beşar Esad yönetiminin SDG'ye alan "devretmesi" olarak tanımlarken 18:15 sonrasında geçtiği haberlerde bölgedeki SDG lehine güç kaymalarını "PKK/YPG işgali" olarak nitelemeye başladı. Ancak "işgal" haberlerini anlamlı kılacak şekilde bu güç kaymalarına Kürt güçleriyle Suriye Ordusu arasında herhangi bir çatışma ya da çarpışma bilgisi eşlik etmiyordu.

SDG'nin genişleyen denetimi

AA 18:15'ten sonra Suriye Ordusu'nun çekilmesiyle askeri açıdan boşalan alanların SDG güçlerinin denetimi altına girmesine ilişkin haberlerini yeniden "Suriye rejiminin ülkenin doğusundan çekilmesiyle PKK/YPG işgal sahasını genişletiyor" başlığıyla geçmeye başladı.

Buna göre "Rejim güçlerinin çekilmesiyle eş zamanlı, Fırat Nehri'nin doğusuna doğru yayılmaya başlayan SDG, uzun bir hatta geniş bir sahayı işgal ediyor[du].

"Daha önce, Münbiç ilçesinin doğu yakasından güneye Irak sınırına ulaşan Fırat Nehri'nin büyük ölçüde doğusunu [denetim altında tutan SDG], ülkenin orta ve güney kesimlerinde nehrin batısına yayılacak şekilde hareket ediyor[du].

"Rejim güçlerinin hakim olduğu ancak hızla çıktığı alana yayılan terör örgütü, bu sahanın kuzey ucundaki Münbiç'e doğru da ilerlemeye çalışıyor[du]."

İran'ın Irak'tan Suriye'ye ulaşan ikmal hattı [SDG'nin] eline geçti

AA'nın haberine göre, "Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede [...] "Beşşar Esed rejimi ve İran Devrim Muhafızları,  destekli gruplar kontrollerindeki il merkezinden geçerek [...] Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorundan ülkenin iç kesimlerine erişim sağlarken [...] Deyrizor il merkezinin [SDG'ye] devredilmesiyle bu ikmal hattı da örgütün eline geçmiş oldu."

(AEK)

Haber Yeri
Deyrizor
suriye demokratik güçleri İran Devrim Muhafızları Ordusu suriye ordusu Deyrizor
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