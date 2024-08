Dewriyeya hevpar a artêşa Rûsya û TSKê li Hesekê hate protestokirin

Dewriyeya hevbeş a artêşa Rûsyayê û Hêzên Çekdar ên Tirkiyê(TSK) li bajarê Hesekê ya Sûriyê hat protestokirin.

Hêzên Rûsyayê midaxeleyî xwepêşanderên ku rê li dewriyeya gundê Dêrna Axa ya bajarokê Çil Axayê (El-Cewadiye) ya di bin kontrola Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê de girtin, kirin.

Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Bakur (NPA) ku ji herêmê weşanê dike, dema ku xwepêşanderan keviran davêjin wesayîtên zirxî yên leşkerî, hêzên Rûsyayê gule li hewayê reşand û bombeyên gazê avêtin girseyê.

Ajansa Nûçeyan a Hawarê ya Rojava (ANHA) nivîsî ku xwepêşandera bi navê Evîn Îsa (31) ji ber lêdana wesayîta zirxî ya Rûsyayê birîndar bû.

Îsa: Em naxwazin ku ew di gundê me re derbas bibin

Îsaya ku lingên wê hat şikestin û birin Nexweşxaneya Dêrikê ji ANHAyê re axivî.

Evîn Îsayê da zanîn ku ji ber êrîşên dewleta Tirk ên li ser herêmê zêde bûne wan nerazîbûn nîşan da û got ku ew qebûl nakin dewriyeya hevpar ji gundên wan derbas bibe û got, "Diviyabû Rûsyayê êrîş rawestanda, lê hewl da me bitirsîne û bi panzêre me bipelîxîne."

