Devrimin kilometre taşları: Şaikhet’in kamerasında yıkım ve yapım

Örneğin, Moskova Savunması sırasında çektiği bir dizi sığınak fotoğrafında Mayakovskaya Metro Durağı’nı seçmiş olması da çarpıcıdır. Her bir durağıyla tam anlamıyla bir şaheser olarak görebileceğimiz Moskova Metrosu, şehir Nazi kuşatması altındayken sığınak olarak kullanılır. Her biri ayrı temalarda tasarımlar sunan Moskova Metrosu’nun duraklarından Mayakovskaya, adından da anlaşılacağı üzere şair Vladimir Mayakovski’ye ithafen tasarlanır. Fütüristik izler taşıyan metrodaki kubbelerin üzerinde bir pencere gibi gökyüzüne açılan daireler vardır. Her birinde farklı mozaikler bulunan kubbeler Mayakovski’nin şiirlerinden ilhamla tasarlanır. Mayakovski de dahil olmak üzere dönemim fütürist-avangard sanatçıları için önemli bir sembol olan uçaklar da bu pencerelerde sık sık resmedilir.