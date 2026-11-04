Devrimci Yol’un önderlerinden Nasuh Mitap anılacak

Devrimci Yol hareketinin önderlerinden Nasuh Mitap, ölümünün 12. yılında dostları ve yol arkadaşları tarafından anılacak. Kırklareli Şehir Mezarlığı’ndaki mezarı başında düzenlenecek anma, 8 Kasım Pazar günü saat 13.00’te başlayacak. Anmaya ülkenin farklı kentlerinden çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.

1968 kuşağının devrimcilerinden Mitap, siyasi mücadelesini THKP-C saflarında sürdürdü. 12 Mart 1971 askeri darbesinin ardından bir süre cezaevinde kaldı. Tahliyesinden sonra da mücadelesine devam eden Mitap, DEV-GENÇ ve Devrimci Yol hareketinin örgütleyici önderleri arasında yer aldı.

BirGün'ün haberine göre, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından yakalanan Mitap, emniyette ve Mamak Askeri Cezaevi’nde ağır işkencelere maruz kaldı. İşkencelere rağmen siyasi tutumundan vazgeçmeyen Mitap, darbe döneminin askeri mahkemelerinde de devrimci duruşunu sürdürdü.

Mitap’ın devrimciliği “insanın insanlığa hizmet etmesi” sözleriyle tanımlaması, yol arkadaşları tarafından bir yaşam felsefesi olarak benimsendi. Sosyalizm anlayışını ise şu sözlerle anlatıyordu:

“Halkıma ve bütün insanlara sömürüsüz, baskısız, özgürlük, bolluk ve mutluluk dolu bir gelecek için mücadele etmeyi insanlığın ulaşabileceği en yüce ideal ve dava olarak görüyorum.”

Tedavi gördüğü hastanede 3 Kasım 2014’te yaşamını yitiren Nasuh Mitap, aradan geçen 12 yıla rağmen yol arkadaşlarının hafızasında mücadelesi ve düşünceleriyle yaşamaya devam ediyor.

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Devrimci Yol Önderlerinden Nasuh Mitap Hayatını Kaybetti

(EMK)