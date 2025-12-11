Devrimci Turizm-İş’ten ABD’deki Starbucks Grevine Dayanışma eylemi

Devrimci Turizm İşçileri Sendikası (Turizm-İş) üyeleri, ABD’de grevde olan Starbucks çalışanlarına destek vermek amacıyla İstanbul Kadıköy’deki bir Starbucks şubesi önünde bir araya geldi. Bu dayanışma eylemi, Starbucks Workers United sendikasının 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde yaptığı uluslararası çağrı üzerine düzenlendi.

ABD'de Starbucks çalışanları grevde

Sendika temsilcileri yaptıkları açıklamada, “Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve ABD’de Starbucks işçileri grevde. Burada bulunmamızın nedeni, onların mücadelesine omuz vermek ve dayanışmamızı göstermek" diye seslendi.

“Hem çalışanların hem müşterilerin can güvenliği tehdit altında”

Açıklamada, Türkiye’de son dönemde otel, kafe ve restoranlarda yaşanan iş cinayetlerine de dikkat çekildi. Turizm-İş, sektördeki örgütsüzlük ve güvencesizliğin işçilerin hayatını tehdit eder boyutlara ulaştığını vurguladı:

“ABD’deki Starbucks işçileri, örgütlenmenin ve mücadelenin ne kadar hayati olduğunu tüm dünyaya gösteriyor. Türkiye’de ise konaklama ve eğlence işkolu, en düşük örgütlenme oranına sahip alanlardan biri. Bu da güvencesiz çalışma, düşük ücret ve temel iş güvenliği önlemlerinin yokluğu anlamına geliyor. Yakın zamanda yaşanan can kayıpları, patronların maliyet küçültme uğruna uyguladığı ‘önlemlerin’ sonuçlarını acı bir şekilde ortaya koydu. Bu rant düzeninde ne hizmeti üreten işçilerin ne de müşterilerin can güvenliği var.”

Starbucks işçileri neden grevde?

Starbucks’ta sendikal örgütlenme 2021 yılında, New York eyaletinin Buffalo kentinde başladı. Kısa sürede büyüyen Starbucks Workers United, bugün 550’den fazla mağazada 11 bini aşkın üyeye ulaştı.

İşçiler, uzun süren mücadelelerin ardından şirketi toplu sözleşme masasına oturtmayı başardı. Ancak görüşmelerde ilerleme sağlanamaması, şirketin süreci ağırlaştırması üzerine Starbucks çalışanları grev kararı aldı. Grev, ABD’nin birçok eyaletinde sürerken dünya genelinde de dayanışma eylemleri çoğalmaya devam ediyor.

(EMK)