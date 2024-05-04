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Yayın Tarihi: 4 Mayıs 2024 17:00
 ~ Son Güncelleme: 4 Mayıs 2024 17:46
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"Devrimci ODTÜ, Devrim'de şenlik"

ODTÜ öğrencileri ve mezunları, Bahar Şenliğinin Devrim Stadyumu’nda yapılması için yürüdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Devrimci ODTÜ, Devrim'de şenlik"
Fotoğraf: ODTÜ Marksist Fikir Topluluğu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan rektörü Verşan Kök'ün, 34 yıldır öğrenci topluluklarınca düzenlenen Bahar Şenliğinin Devrim Stadyumu'nda yapılmasını yasaklamasına karşı çıkan öğrencilerin direnişi sürüyor.

Bu yıl, 16-19 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan şenlik, Kök’ün talimatıyla iki güne düşürüldü ve Devrim Stadyumu da öğrencilere kapatıldı.

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“Verşan, evine”

ODTÜ’lüler direnişlerinin dokuzuncu gününde, bugün saat 16.00 itibarıyla, direniş boyunca okula alınmayan mezunların ve birçok siyasi parti, milletvekili ve akademisyenin desteğiyle A4 kapısında buluştu. 

ODTÜ öğrencilerinin aktardığına göre, öğrencilerin direnişe destek vermek için bir araya gelen okul mezunlarını, güvenlik kampüse almadı.

Öğrenciler, mezunları karşılamak ve kampüse birlikte girebilmek için A4 kapısında bir araya geldi.

Yürüyüşte sık sık "Devrimci ODTÜ, Devrim'de şenlik", "Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz" ve "Verşan evine, ODTÜ senin neyine?" sloganları atıldı. (TY)

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