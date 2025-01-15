Devrimci Marx’ı tanıyoruz, ama ya mizahi roman yazarı Marx?

SRC Yayınevi, Karl Marx’ın gençlik döneminde (19 yaşında) kaleme aldığı; ancak tamamlamadığı “Scorpion ile Felix” kitabını yayımladı.

Sabri Gürses’in Türkçeye çevirdiği ve Marx'ın 1837 yılında kaleme aldığı notlardan oluşan kitap, hayaller kuran ve mizahın sınırlarında dolaşan bir Marx’ın izlerini taşıyor.

Yayınevi, kitabın tanıtımında şöyle diyor:

“Sabri Gürses’in çevirisiyle Türkçeye kazandırılan bu eser, mizahın gücüyle burjuvaziye karşı duran, Tristram Shandy gibi bir İngiliz klasiğine selam gönderen ve kahramanlarıyla felsefi tartışmalara girişen bir Marx’ın varlığını ortaya koyuyor. Genç Marx’ın bu sıra dışı eseri, kapitalizmin krizlerinin derinleştiği günümüzde, mizahi bir devrimci perspektif sunuyor. Gürses’in önsözüyle eserin yazılış süreci ve Marx külliyatında nasıl göz ardı edildiği detaylı bir şekilde ele alınıyor.”

Kitap hakkında

“Scorpion ile Felix”, Felix’in iyimserliği ve mutluluk arayışı ile Scorpion’un eleştirel ve tehditkâr doğası arasındaki çatışmayı absürd bir şekilde işler. Bu karşıtlık, Marx’ın insanlık durumu ve toplumsal yapı üzerindeki erken dönem düşüncelerini edebi bir biçimde ifade eder.

Eser her ne kadar tamamlanmamış olsa da, Marx’ın gençlik dönemi yaratıcılığını ve mizahi yaklaşımını anlamak için değerli bir metin olarak kabul edilir.

Felix, isminin anlamıyla (Latince “mutlu” veya “şanslı”), iyimserliği ve mutluluk arayışını temsil eder. Marx, bu karakterle bireyin yaşamda mutluluğu bulma çabalarını, toplumsal ve bireysel çatışmalar içinde mizahi bir şekilde ele alır.

Scorpion ise tehlike, çelişki ve eleştirel düşünceyi temsil eden bir figür. Akrep figürü, Felix’in “şanslı” kimliğine karşı bir tehdit veya ona meydan okuyan bir zıtlık olarak konumlanır.